'Есть вероятность, что это не сработает': Трамп усомнился в возможности достижения мира

Президент США обещает заключить лучшее соглашение для Украины и РФ.

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Трамп усомнился в мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп может не достичь мира в Украине

США хотят подписать лучшее соглашение для Киева и Москвы

Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о том, что, вероятно, ему не удастся завершить войну в Украине. Об этом он заявил на заседании американского правительства.

В то же время он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы заключить лучшее соглашение для обеих сторон.

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"Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает - ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", - сказал Трамп.

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Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в The New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.

Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.

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