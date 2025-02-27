'Есть вероятность, что это не сработает': Трамп усомнился в возможности достижения мира

Главное:
- Трамп может не достичь мира в Украине
- США хотят подписать лучшее соглашение для Киева и Москвы
Президент США Дональд Трамп впервые заговорил о том, что, вероятно, ему не удастся завершить войну в Украине. Об этом он заявил на заседании американского правительства.
В то же время он отметил, что планирует сделать все возможное, чтобы заключить лучшее соглашение для обеих сторон.
"Вы очень уверены в нас, ведь предполагаете, что мир возможен. Но есть вероятность, что это не сработает. Надеюсь, что сработает - ради человечества. Потому что если вы увидите те кадры, которые видел я, то не захотите на них смотреть", - сказал Трамп.
Соглашение о редкоземельных металлах с США - последние новости
Как сообщал Главред, США и Украина близки к согласованию соглашения о полезных ископаемых, предусматривающего создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением. По данным Axios, фонд направлен на привлечение инвестиций в добычу полезных ископаемых и инфраструктуру.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Белый дом на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Однако в The New York Times утверждали, что соглашение не содержит гарантий безопасности для Украины.
Кроме этого, по соглашению, 50% доходов от будущей монетизации минеральных ресурсов будут направляться в специальный фонд для инвестиций в Украину. Киев добился исключения из документа пунктов, которые ранее предоставляли США финансовое преимущество.
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