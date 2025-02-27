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В Кремле заговорили о сотрудничестве с США и судьбе оккупированных территорий в Украине

Ангелина Подвысоцкая
27 февраля 2025, 14:31
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Песков заявляет, что оккупированные территории в Украине якобы являются "неотъемлемой частью РФ".
Песков, ВСУ
РФ не хочет отдавать Украине оккупированные территории / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Что говорит Песков:

  • РФ не хочет отдавать оккупированные территории
  • Песков надеется на сотрудничество с США

Россия не планирует обсуждать на переговорах освобождение оккупированных украинских территорий. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он нашел отговорку, говоря о том, что РФ уже вписала в свою конституцию статус оккупированных территорий.

видео дня

"Территории, которые стали субъектами федерации и записаны в Конституции нашей страны, являются неотъемлемой частью России, это абсолютно неоспоримый и необсуждаемый факт", - сказал Песков.

Он добавил, что никто якобы не ожидает легких и быстрых решений в отношениях РФ и США. При этом он добавил, что позиция президента США Дональда Трампа не усложнит переговоры между РФ и США. Песков убежден, что у РФ и США есть "более широкое поле для сотрудничества". При этом предметных разговоров пока нет.

Встреча представителей США и РФ в Саудовской Аравии - что об этом известно

Как сообщал Главред, 18 февраля представители США и России провели консультации в Саудовской Аравии. Встреча длилась около 4,5 часов. Стороны обсудили возможность восстановления двусторонних отношений. По информации журналистов, говорили они и об Украине.

Украина не примет любые договоренности, достигнутые без участия Киева, сказал президент Владимир Зеленский, комментируя американо-российскую встречу в Эр-Рияде. Он предположил, что на этой встрече шли переговоры об Украине, но без Украины.

Представителей Киева на переговорах не было. По информации Bloomberg, принц Саудовской Аравии настаивал, чтобы на встрече были делегаты Украины, но Вашингтон и Москва выступили против.

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