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Трамп "душит" и пойдет на "шантаж", позиции Киева слабеют: тревожный прогноз

Алексей Тесля
5 марта 2025, 14:19
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Ситуация возвращается к начальной точке, однако позиции Украины теперь слабее, считает Валерий Клочок.
Валерий Клочок
Валерий Клочок оценил перспективы взаимодействия с США / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, УНИАН

Что говорит Клочок:

  • Белый дом больше не воспринимает Украину, как ранее
  • Ситуация возвращается к начальной точке, позиции Украины слабеют

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок оценил перспективы дальнейших переговоров с США после скандала в Овальном кабинете.

"Мы возвращаемся к начальной точке. Единственная разница - позиции Украины теперь слабее", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что Белый дом больше не воспринимает Украину, как ранее: "Конечно, можно говорить, что президент отстаивал позицию Украины, не предал интересы государства. Да, это правда. Но нужно понимать цену этого вопроса. И сейчас мы возвращаемся к той же точке, однако уже с худшими позициями. Мы не промахнулись, мы отстаивали свою позицию, но у нас нет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ее".

По его мнению, у США больше ресурсов, а правила игры диктует тот, у кого больше возможностей, "как в картежной игре - соперника просто душат ставками".

"Из того, что я вижу сейчас, мы выходим на сценарий, который был прописан ранее. Если говорить о временных рамках, то в этом месяце, скорее всего, состоится встреча Трампа и Путина. Переговоры между их командами интенсифицируются. CNN уже сообщает, что этот процесс ускоряется. И для Украины будут выдвинуты более жесткие условия по подписанию мирного соглашения. Мы будем вынуждены пойти на это через шантаж - лишение военной помощи, разведданных и тому подобное. А это очень серьезный вызов. Весна, по моему мнению, принесет конкретные результаты. Если не произойдет никаких эксцессов, то, как ранее говорил Трамп, это вопрос считанных недель", - добавил Клочок.

Смотрите видео - интервью Валерия Клочка:

Ранее СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского мириться с Трампом. Лондон убежден в том, что существует насущная необходимость подвести черту под скандальным спором.

Как писал Главред, Зеленский ранее заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Напомним, ранее Стармер заявил, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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