Трамп "душит" и пойдет на "шантаж", позиции Киева слабеют: тревожный прогноз

Что говорит Клочок:
- Белый дом больше не воспринимает Украину, как ранее
- Ситуация возвращается к начальной точке, позиции Украины слабеют
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок оценил перспективы дальнейших переговоров с США после скандала в Овальном кабинете.
"Мы возвращаемся к начальной точке. Единственная разница - позиции Украины теперь слабее", - подчеркнул он в интервью Главреду.
Эксперт говорит о том, что Белый дом больше не воспринимает Украину, как ранее: "Конечно, можно говорить, что президент отстаивал позицию Украины, не предал интересы государства. Да, это правда. Но нужно понимать цену этого вопроса. И сейчас мы возвращаемся к той же точке, однако уже с худшими позициями. Мы не промахнулись, мы отстаивали свою позицию, но у нас нет достаточных ресурсов, чтобы удерживать ее".
По его мнению, у США больше ресурсов, а правила игры диктует тот, у кого больше возможностей, "как в картежной игре - соперника просто душат ставками".
"Из того, что я вижу сейчас, мы выходим на сценарий, который был прописан ранее. Если говорить о временных рамках, то в этом месяце, скорее всего, состоится встреча Трампа и Путина. Переговоры между их командами интенсифицируются. CNN уже сообщает, что этот процесс ускоряется. И для Украины будут выдвинуты более жесткие условия по подписанию мирного соглашения. Мы будем вынуждены пойти на это через шантаж - лишение военной помощи, разведданных и тому подобное. А это очень серьезный вызов. Весна, по моему мнению, принесет конкретные результаты. Если не произойдет никаких эксцессов, то, как ранее говорил Трамп, это вопрос считанных недель", - добавил Клочок.
Смотрите видео - интервью Валерия Клочка:
Ранее СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского мириться с Трампом. Лондон убежден в том, что существует насущная необходимость подвести черту под скандальным спором.
Как писал Главред, Зеленский ранее заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.
Напомним, ранее Стармер заявил, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.
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Кто такой Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
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