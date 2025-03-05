"Суровая правда": СМИ узнали, как Стармер убедил Зеленского мириться с Трампом

Лондон убежден в том, что существует насущная необходимость подвести черту под скандальным спором.

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Кир Стармер провел диалог с Владимиром Зеленским для нормализации отношений с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

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Стармер донес до лидера Украины "жесткую правду"

Лондон хочет подвести черту под скандальным спором

Во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским, премьер Великобритании Кир Стармер донес до лидера Украины "жесткую правду" и посоветовал, что именно Дональд Трамп должен услышать, прежде чем переговоры с ним смогут вернуться в нормальное русло.

После этого Зеленский опубликовал сообщение в Х, в котором похвалил "сильное лидерство" президента США, выразил благодарность за военную помощь его страны и сказал, что он "досадно" из-за спора, пишет The Telegraph.

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В материале уточняется, что новая позиция Зеленского была озвучена менее чем через 24 часа после того, как стало известно, что Трамп приостановил предоставление военной помощи Киеву, а Стармер провел телефонный разговор с президентом США в понедельник.

Не исключено, что Британия и ее европейские союзники хотели использовать теплые отношения с украинским лидером, продемонстрированные на выходных на саммите в Лондоне, чтобы "донести до него суровую правду", пишет издание со ссылкой на информированные источники.

The Telegraph добавляет, что Лондон убежден в том, что существует насущная необходимость подвести черту под этим спором, но в Вестминстере обеспокоены, что сообщения Зеленского в X недостаточно, поскольку позиции Вашингтона становятся жестче.

Ранее сообщалось о том, что Макрон и Стармер готовы ехать в США с Зеленским. Лидеры трех стран могут представить мирный план главе Белого дома.

Как писал Главред, Зеленский ранее заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Напомним, ранее Стармер заявил, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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