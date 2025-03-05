Макрон и Стармер готовы ехать в США с Зеленским: в чем цель визита

Лидеры трех стран могут представить мирный план главе Белого дома.

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Стармер, Макрон и Зеленский хотят вместе поехать к Трампу / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Макрон и Стармер готовы посетить США вместе с Зеленским

Лидеры стран хотят представить мирный план

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить мирный план.

Как пишет Daily Mail, поездка трех лидеров в США может состояться уже на следующей неделе.

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Дипломатические источники Daily Mail подтвердили, что прекращение огня может начаться с прекращения воздушных и морских бомбардировок с обеих сторон, поскольку большую часть вреда пока наносят российские воздушные беспилотники и ракеты.

"В случае успеха обе стороны перейдут к прекращению огня на суше, которое, по словам источника, будет "труднее проверить и легче сорвать", - пишет издание.

Отмечается также, что Стармер надеется убедить Трампа гарантировать безопасность "поддержку" со стороны США, которая бы позволила Британии, Франции и другим членам формирующейся "коалиции желающих" отправить свои войска для поддержания мира в Украине, не опасаясь немедленного нападения со стороны российских сил.

В то же время Daily Mail пишет о том, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

После того, как Трамп приостановил военную помощь Украине все разведывательные службы и военные учреждения Великобритании получили приказ, который прямо запрещает передачу разведывательных данных, полученных в США.

Запрет затрагивает такие учреждения, как британское Главное управление разведки (GCHQ), шпионские агентства и разведывательные подразделения Министерства обороны.

Соглашение с США по ресурсам - что оно предусматривает / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, 4 марта президент президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Во время выступления в Конгрессе вечером 4 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам о мире. Россия также дала "серьезные сигналы" о готовности к прекращению войны.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для обеспечения стабильного мира в Украине необходимы гарантии безопасности. Великобритания готова отправить войска и авиацию в Украину.

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