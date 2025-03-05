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Война в Украине закончится поэтапно: Клочок раскрыл детали мирного плана Трампа

Анна Ярославская
5 марта 2025, 12:16
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Дональд Трамп четко определил для себя сценарий завершения войны.
Валерий Клочок, ВСУ
Валерий Клочок сказал, какие этапы будет включать мирный план / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, 31 отдельная механизированная бригада, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда закончится горячая фаза войны
  • Какое условие Трамп поставил Путину
  • Какими будут этапы мирного процесса

Руководитель Центра общественной аналитики Вежа, глава Благотворительного фонда Новая дорога Валерий Клочок раскрыл детали мирного плана президента США Дональда Трампа. По его словам, он будет включать несколько этапов. Но к лету горячая фаза войны, вероятно, будет завершена.

"Трамп четко определил для себя сценарий: ceasefire - прекращение огня. Он получит от Путина заверения, что тот не будет стрелять, и Трамп скажет: "Один выстрел - получишь санкции завтра же". Вопрос санкций здесь очень важен", - сказал Клочок в интервью Главреду.

По его словам, для команды технократов Путина ключевым является восстановление торгово-экономических связей. Трамп дает четкий сигнал, что участие РФ в международной торговле возможно лишь при одном условии - "мы торгуем, а не воюем".

"Четыре года - торговля, а дальше уже как будет видно. То есть ситуация выглядит так: вооружайся, делай что хочешь, но открытого военного конфликта не будет. Они даже говорят об уменьшении оборонных бюджетов. Путин даже на это словесно соглашается, хотя, конечно, может действовать тайно", - считает аналитик.

Мирный процесс будет состоять из нескольких этапов:

  • прекращение активных боевых действий;
  • политический процесс в Украине: вопрос отмены или продления военного положения, что будет происходить под контролем США;
  • через несколько месяцев состоится подписание окончательного мирного соглашения. В этот момент Украина войдет в избирательный процесс.

"Предполагаю, что администрация Трампа будет делать попытки склонить Зеленского к отставке и недопущению его баллотирования. Далее будущие кандидаты от Украины будут активно сотрудничать с администрацией Трампа, чтобы заручиться ее поддержкой на выборах", - считает Клочок.

По словам аналитика, никто не будет запрещать участие в выборах, но если ты "не тот" кандидат, то шансов на победу у тебя не будет.

"Речь идет именно о том политике, который станет президентом и подпишет мирное соглашение", - уточнил Клочок.

Смотрите видео интервью Валерия Клочка Главреду об угрозах Трампа Украине и Европе:

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, 4 марта президент президент Зеленский заявил, что Украина стремится к миру и готова как можно быстрее начать переговоры для достижения надежного мира. Киев также готов конструктивно работать с администрацией Трампа и может подписать соглашение о минералах и безопасности в любой момент.

Во время выступления в Конгрессе вечером 4 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам о мире. Россия также дала "серьезные сигналы" о готовности к прекращению войны.

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовы поехать в Вашингтон вместе с президентом Владимиром Зеленским, чтобы представить мирный план. Как пишет Daily Mail, поездка трех лидеров в США может состояться уже на следующей неделе.

Ранее Кир Стармер заявил, что не доверяет Владимиру Путину, подчеркивая, что российский президент "вернется", если получит такую возможность. Поэтому, по его словам, критически важно обеспечить "гарантии безопасности".

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Кто такой Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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