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Франция и Британия готовят новый план окончания войны - что предполагается

Юрий Берендий
2 марта 2025, 11:43
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Великобритания вместе с Францией и "возможно, одной или двумя другими странами" будет работать с Киевом над тем, чтобы остановить войну, отметил Стармер.
Франция и Британия готовят новый план окончания войны - что предполагается
Великобритания вместе с Францией будет работать с Киевом, чтобы остановить войну / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Стармер:

  • Новое соглашение, разработанное Украиной, Францией и Британией будет представлено США
  • Временное прекращение огня - худший результат
  • Доверия к действиям Путина нет

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон и Париж будут сотрудничать с Киевом для представления мирного плана США. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, после переговоров с Владимиром Зеленским и Эмманюэлем Макроном была достигнута договоренность о совместной работе Великобритании, Франции и, вероятно, еще нескольких стран над инициативой по прекращению войны.

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Стармер отметил, что согласованный план будет представлен Вашингтону, а главным риском он считает возможное нарушение Россией условий будущего соглашения о прекращении огня.

"Я четко осознаю, что если должно быть соглашение, если должно быть прекращение боевых действий, то это соглашение нужно защищать, потому что худший результат - это временная пауза, а потом Путин придет снова. Это уже случалось в прошлом. Я думаю, что это реальный риск, и именно поэтому мы должны убедиться, что если соглашение будет заключено, то это будет длительное соглашение, а не временная пауза", - сказал он.

Кир Стармер признался, что ему было "некомфортно" наблюдать за напряженной дискуссией между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

В эфире BBC британского премьера спросили о споре, произошедшем в Белом доме. Он отметил, что "никто не хочет этого видеть" и подчеркнул важность "прочного мира" в Украине для безопасности Европы.

Стармер также сообщил, что после инцидента общался с Трампом и Зеленским по телефону. Хотя деталей разговора не раскрыл, он подчеркнул, что главная цель - снизить напряженность и сосредоточить усилия на поддержке Украины для достижения долгосрочного прекращения боевых действий.

Кир Стармер заявил, что не доверяет Владимиру Путину, подчеркивая, что российский президент "вернется", если получит такую возможность. Поэтому, по его словам, критически важно обеспечить "гарантии безопасности".

Премьер-министр Великобритании отметил, что доверяет как Владимиру Зеленскому, так и Дональду Трампу. Его спросили, сделал ли Зеленский что-то неправильное, на что Стармер ответил отрицательно, подчеркнув, что украинский президент преданно руководит страной с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он также назвал ситуацию в Европе "моментом хрупкости".

Стармер считает, что Трамп стремится к длительному миру в Украине, несмотря на его риторику в отношении Зеленского.

"Этого хотят все, кроме Путина", - заявил он.

Под "длительным миром" премьер подразумевает поддержку США, гарантии безопасности от европейских стран и сильную Украину, способную противостоять российской агрессии.

По словам Стармера, гарантии безопасности со стороны США являются предметом "интенсивных" обсуждений.

"Для меня компонентами длительного мира является сильная Украина, способная бороться, если это необходимо, чтобы иметь сильную позицию; переговоры по европейскому элементу гарантий безопасности, и именно поэтому я настаиваю на том, что мы будем делать; и поддержка со стороны Соединенных Штатов. Это и есть пакет, все три части должны быть на месте, и именно над этим я упорно работаю, чтобы объединить их вместе", - пояснил он.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после напряженного спора в Белом доме между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом вероятность отмены американских санкций против России растет. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Евразийского центра Брайан Уитмор в комментарии для Atlantic Council.

1 марта Украина заключила кредитное соглашение с Великобританией на сумму до 2,258 млрд фунтов стерлингов. Заем предоставляется на 30 лет, а его погашение предусмотрено за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

После резонансных переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским министр экономики Германии Роберт Габек призвал Европу и Германию к оперативным действиям. Об этом сообщает Tagesschau.

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"The Guardian"

"The Guardian" - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

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