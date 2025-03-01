После скандальных переговоров: в Германии призвали предоставить помощь Украине

Министр экономики Германии сказал, что Европа должна делать больше для своей безопасности.

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Военная помощь для Украины / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, bundestag.de

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Габек призвал выделить Украине пакет вооружений на сумму три миллиарда евро

Он подчеркнул, что нужно сделать все возможное в краткосрочной перспективе

После скандальных переговоров между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским министр экономики Германии Роберт Габек призвал свою страну и Европу к быстрым действиям. Об этом пишет tagesschau.

"Германия и Европа стоят рядом с Украиной. Мы не дадим им упасть, чтобы обеспечить необходимую поддержку Украине, мы должны сделать все возможное в краткосрочной перспективе", - подчеркнул Габек. видео дня

В частности, он призвал выделить Украине пакет вооружений суммой три миллиарда евро, чтобы Украина могла заказать системы ПВО, и отметил, что нужно выяснить, можно ли использовать замороженные российские активы, чтобы помочь Украине в войне против РФ.

"Европа должна делать больше для своей безопасности. Она должна собрать всю свою решимость и силу для этого. Это не игра", - добавил Габек.

Военная помощь Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация президента США Дональда Трампа не будет предоставлять "пустых чеков на далекую войну".

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для принятия нового законопроекта с масштабной помощью для Украины пока "нет аппетита".

В то же время, страны ЕС планируют новый пакет военной помощи для Украины стоимостью не менее 6 миллиардов евро. Он станет одним из крупнейших пакетов военной помощи ЕС с начала полномасштабного вторжения РФ.

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Кто такой Роберт Габек? Роберт Габек - немецкий политик и писатель. Вице-канцлер Германии и Федеральный министр экономики и защиты климата в правительстве Олафа Шольца с 8 декабря 2021 года. С 27 января 2018 до 29 января 2022 года вместе с Анналеной Бербок возглавлял Союз 90/Зеленые, пишет Википедия.

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