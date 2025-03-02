Стармер и Макрон советуют Зеленскому помириться с Трампом – FT

Британский премьер советует украинскому президенту и американской стороне вернуться к соглашению об ископаемых.

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Стармер и Макрон советуют Зеленскому помириться с Трампом / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Кратко:

Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить соглашение

Макрон уверен, что Европе нужна помощь со стороны США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в субботу, 1 марта, посоветовал ему наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. По мнению Стармера, любой мир не будет длительным без гарантий США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на британских чиновников.

"Приоритет премьер-министра - сделать все возможное для защиты Украины. Это означает, что США должны быть вовлечены. Вы должны исправить эти отношения и вернуться к соглашению о полезных ископаемых", - цитирует собеседника издание. видео дня

Отмечается, что после встречи с Зеленским в субботу Стармер позвонил Трампу и президенту Франции Эммануэлю Макрону и что переговоры были "сосредоточены на продвижении вперед".

Один из соратников Стармера сообщил FT, что премьер-министр убежден, что "есть только одни переговоры - и это президент Трамп". Поэтому Стармер призвал Трампа и Зеленского завершить соглашение, чтобы "позволить США поделиться частью минеральных богатств Украины".

В материале говорится, что Макрон также призвал президентов США и Украины забыть о своих разногласиях и сказал, что "Европе все еще нужен Трамп, чтобы помочь обеспечить мир".

"Я думаю, что, несмотря на разочарование, всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли конкретно двигаться вперед, поскольку то, что поставлено на карту, слишком важно", - цитирует издание Макрона.

Президент Франции уверен, что Европе нужна помощь со стороны США, чтобы предложить Украине гарантии безопасности, потому что на создание собственной армии понадобятся годы

"Именно поэтому в краткосрочной перспективе мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить поддержку американцев", - отметил Макрон.

Он назвал саммит ЕС, который состоится 6 марта в Брюсселе, ключевым моментом для поиска "огромного финансирования, которое, вероятно, соответствует сотням миллиардов евро", которое понадобится для развития европейской обороны.

Также издание оценило "теплые переговоры" британского премьера с Трампом в Белом доме в четверг, которые состоялись за сутки ссоры президентов США и Украины. Отмечается, британские чиновники не считают, что усилия Стармера были напрасными. Один из них сказал изданию, что их отношения с Трампом "лучше, чем в начале недели, и это важно".

"То, что произошло с Зеленским в Овальном кабинете, делает еще более важным то, что премьер-министр (Стармер, - ред.) и Макрон поехали в Белый дом", - говорится в сообщении.

Последние новости США - детали

Как сообщал Главред, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский приехал в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Во время этой встречи между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом неожиданно возникла перепалка, к которой присоединился и сам Трамп. После этого инцидента Зеленский раньше запланированного покинул Белый дом.

Позже Зеленский назвал причину перепалки с Вэнсом и Трампом. Он объяснил, что именно вывело его из себя во время встречи в Овальном кабинете. Он также добавил, что сожалеет о том, как все произошло.

В то же время в ЦПД анонсировали срочные меры после напряженной дискуссии в США. Было отмечено, что у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.

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