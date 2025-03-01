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После напряженной дискуссии в США: в ЦПД анонсировали срочные шаги

Марина Фурман
1 марта 2025, 13:14
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Коваленко заверил, что у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.
Зеленский, Трамп, ЕС, Украина
После перепалки в США Европа объединилась / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН, скриншот

Ключевые тезисы:

  • Европа объединилась, сейчас готовятся срочные меры
  • Украина и в дальнейшем будет получать поддержку и вооружение
  • Россия должна прекратить выдвигать свои "бессмысленные требования" по завершению войны

После напряженной дискуссии между украинским и американским лидерами в Белом доме 28 февраля, Европа объединилась. Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в своем Telegram.

Он отметил, что сейчас готовятся срочные меры.

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"Важно - не слова, важно оружие. Украина и в дальнейшем будет получать поддержку и вооружение. Планы Путина вернуть Россию в Европу с помощью США в Кремле могут забыть", - написал Коваленко.

Руководитель ЦДП заверил, что в нынешних условиях, Китай сосредоточится на стратегическом союзе с Европой, ведь страна-агрессор РФ не является для Пекина приоритетом.

Для Штатов Россия - лишь источник редкоземельных металлов, которые кремлевский лидер готов отдать американцам "без предварительных условий".

Коваленко отметил, что у Украины сейчас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше продолжать борьбу.

"В России в регионах начинает не хватать ресурсов на выплаты контрактникам - они официально говорят об этом. Санкции остаются, а значит, жизнь в РФ будет только ухудшаться", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, Россия должна прекратить выдвигать свои "бессмысленные требования" по завершению войны.

"Херсон и Запорожье - это Украина, как и все контролируемые пока Россией территории", - резюмировал глава ЦПД.

Перепалка в Белом доме - новости по теме

Как писал Главред, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп. После скандала Зеленский досрочно покинул Белый дом.

Позже многие европейские и другие мировые лидеры поддержали Украину и Владимира Зеленского. Только скандальный премьер Венгрии Виктор Орбан выступил против украинского президента и поддержал Трампа.

Позже Зеленский рассказал, что его разозлило на встрече в Овальном кабинете. Он также отметил, что сожалеет о случившемся.

"Когда я нахожусь в США, мне большие политики США начинают говорить, что вся страна разрушена, солдаты убегают с поля боя, миллионы людей убиты. (...) Я не хочу терять наше партнерство с США. И я просто сказал, пожалуйста, будьте корректны с этими числами. Когда они говорят о миллионах потерь - это не миллионы потерь", - подчеркнул украинский лидер.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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