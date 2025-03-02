"Я согласен": Маск высказался за выход США из НАТО и ООН

Илон Маск поддержал идею политического активиста Гюнтера Иглмана о выходе США из Альянса.

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Маск высказался за выход США из НАТО и ООН / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com,

Кратко:

Илон Маск допустил выход США из НАТО

Илон Маск в феврале призывал к полной реорганизации Альянса

В Европе готовятся "добиться реальной независимости от США"

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск в социальной сети X выразил согласие с мыслью о том, что Соединенным Штатам настало время выйти из НАТО и ООН.

Бизнесмен сделал репост записи политического активиста Гюнтера Иглмана, что для США "пришло время покинуть НАТО и ООН".

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"Я согласен", - написал Маск в репосте.

Кстати, еще в феврале Илон Маск призывал к полной реорганизации Организации Североатлантического договора (НАТО). Об этом он написал на своей странице в X, отвечая на сообщение сенатора Майка Ли, который написал, что "Холодная война закончилась анахронизмом НАТО".

"НАТО нуждается в капитальном ремонте", - прокомментировал тогда Маск.

Сам Майк Ли обнародовал свое сообщение, цитируя скриншот другого пользователя, на котором говорилось, что Департамент правительственной эффективности Белого дома (DOGE), возглавляемый Маском, "заморозил средства организации, которая способствовала победе в холодной войне", имея в виду НАТО, и назвали это "кровавой баней".

Стоит отметить, что новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц недавно прокомментировал вероятность того, что США при Дональде Трампе решатся на выход из 76-летнего Альянса, пишет Тelegraph.

Мерц сказал, что его приоритетом "будет как можно скорее укрепить Европу", чтобы "добиться реальной независимости от США". Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал мнение Мерца во время официального визита в Вашингтон на следующий день после выборов в Германии. Европа должна стремиться к "стратегической автономии", сказал Макрон.

"Это был бы проект поколения, стоящий сотни миллиардов долларов и требующий реальных жертв от европейцев, которые привыкли к преимуществам прочного союза со стабильной и демократической Америкой. Теперь, когда Америка больше не стабильна - и ею руководит, по-видимому, амбициозный автократ - проект, несомненно, стоит своих затрат", - говорится в статье издания.

Начинать следует с самолетов-шпионов, воздушных заправщиков, спутников и глушителей радаров: критически важных военных возможностей в краткосрочной перспективе, которыми Соединенные Штаты обладают в изобилии, а Европа в значительной степени лишена. Закончить следует более разнообразным европейским ядерным сдерживанием, но это гораздо более масштабная и дорогостоящая проблема, отметили в Тelegraph.

Инфографика: Главред

Выйдет ли США из НАТО – последние новости:

Президент США Дональд Трамп, вероятно, будет пытаться или выйти из НАТО, или по крайней мере ослабить его роль. Об этом заявил полковник в отставке, британский военный эксперт Глен Грант. По его словам, европейские страны начинают осознавать серьезность ситуации, однако пока не приняли существенных мер.

Фридрих Мерц предположил, что европейским странам может понадобиться создать новую оборонную структуру, которая заменит НАТО. О возможных рисках и преимуществах такого сценария для Украины рассказал в интервью Главреду политический аналитик и историк Александр Палий.

Президент России Владимир Путин может потребовать от главы США Дональда Трампа вывести американский военный контингент, размещенный на территории всех постсоветских и, в частности, Балтийских стран после начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом написал обозреватель издания Financial Times Гидеон Рахман.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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