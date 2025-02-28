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Европа готовит замену для НАТО: что известно о новом Альянсе и чего ждать Украине

Юрий Берендий
28 февраля 2025, 03:05
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Создание нового оборонного Альянса стран Европы позволило бы избавиться от внешнего влияния, однако потребует значительных усилий, отметил аналитик.
Европа готовит замену для НАТО: что известно о новом Альянсе и чего ждать Украине
/ Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

О чем сказал Палий:

  • Главный плюс будущего возможного Альянса - расположение
  • Оборонный альянс Европы позволит не зависеть от позиции США

Потенциальный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что европейским странам может понадобиться создать новую оборонную структуру, которая заменит НАТО. О возможных рисках и преимуществах такого сценария для Украины рассказал в интервью Главреду политический аналитик и историк Александр Палий.

По его мнению, Украина и Европа расположены на одном континенте, поэтому в подобном оборонном союзе наша страна не оказалась бы в ситуации предательства. Палий отметил, что еще недавно трудно было представить, что США неожиданно откажутся от борьбы за свободу, которую они вели даже при более сложных обстоятельствах, но сейчас это уже стало реальностью.

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"Главный плюс заключается в том, что европейские государства с нами на одном континенте. Мы в одной лодке. Страны Евросоюза признают, что украинцы являются европейским народом, а Украина - европейским государством", - сказал аналитик.

Палий подчеркнул, что в случае создания европейской оборонной структуры мир больше не будет зависеть от таких мелочей, как цены на яйца в Канзасе. По его мнению, это абсурдная ситуация, когда глобальные процессы определяются выбором людей, которые не осознают его последствий. Введение новой оборонной системы в Европе устранило бы эту уязвимость.

"С другой стороны, Европе потребуется создать ракетный потенциал (насколько я понимаю, у Германии он уже есть) и ядерный потенциал, который будет сопоставим с российским или даже мощнее его. Все это потребует нескольких лет мощной финансовой работы со стороны европейских государств", - резюмировал он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не рассматривается. В эфире Fox News он отметил, что не видит поддержки этого шага со стороны США, поскольку это фактически означало бы немедленное привлечение американских войск к конфликту в соответствии со статьей 5 Альянса.

В то же время Украина уже заключила 28 двусторонних соглашений по безопасности с партнерами, которые предусматривают конкретные оборонные, политические и финансовые обязательства. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что НАТО остается самым простым, дешевым и надежным способом обеспечения стабильности в Европе.

Параллельно продолжается процесс создания армии Европейского Союза, хотя пока он не приобрел значительных масштабов. Об этом в интервью "Главреду" сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава Благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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