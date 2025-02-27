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"Дальнобойный бонус": чего ждать Украине от нового правительства в Германии

Юрий Берендий
27 февраля 2025, 18:06
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Новое правительство Германии может начать вкладывать значительные средства для восстановления военно-промышленного комплекса, считает аналитик.
'Дальнобойный бонус': чего ждать Украине от нового правительства в Германии
Чего ждать Украине от нового правительства в Германии / Коллаж Главред, фото: x.com/FriedrichMerz, Офис президента Украины

О чем сказал Палий:

  • Мерц может бонусом передать Украине ракеты Taurus
  • Будущее правительство Германии будет пытаться восстановить позиции ВПК

Победитель федеральных выборов в Германии Фридрих Мерц на посту канцлера может начать процесс возрождения военно-промышленного комплекта страны и передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в интервью Главреду рассказал политический аналитик и историк Александр Палий.

По его мнению, передача Украине ракет Taurus стала бы значительным преимуществом, поскольку позволила бы оперативно нанести удар по Крымскому мосту.

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Палий отметил, что Германия и ее новое правительство готовятся к масштабным инвестициям в безопасность всей Европы. Он отметил, что страна обладает мощным и высокотехнологичным оборонно-промышленным комплексом, который, хотя и имеет большие возможности, долгое время оставался недофинансированным.

"Впрочем, теперь Германия начнет вкладывать колоссальные средства в немецкий военно-промышленный комплекс, и он будет "стричь барыши", потому что в него будут вкладываться и другие государства. Например, Испания - она что-то производит, но примерно 15% от необходимого объема, а вот немецкий ВПК производит 90% с лишним от того, что нужно Германии и другим. Это разный масштаб", - сказал он.

Аналитик прогнозирует значительные инвестиции в немецкий оборонно-промышленный комплекс. Он отметил, что ранее эта отрасль была одной из самых мощных, особенно при правлении Конрада Аденауэра и правительств ХДС/ХСС в период Холодной войны, когда получала надлежащее финансирование. Однако ситуация изменилась после прихода к власти Ангелы Меркель и завершения Холодной войны.

"Кстати, победа в Холодной войне фактически была подарена Западу Украиной, ведь именно она развалила Советский Союз. Многие государства этого недооценили, им показалось, что это нормально, что можно не тратиться на собственную безопасность. Одним из таких государств была Германия. Как результат - критически недофинансированный ее шикарный и мощный ВПК", - резюмировал Палий.

Политика Германии в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 23 февраля, в Германии состоялись досрочные парламентские выборы. По предварительным данным экзитполов, победу одерживает консервативный блок ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца, набрав 29% голосов. Об этом сообщает Reuters.

Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза, уже объявил о своей победе и сделал первые заявления, передает Tagesschau. Он отметил необходимость скорейшего формирования стабильного правительства в Германии. Кроме того, Мерц выразил обеспокоенность, что США и Россия начинают сближаться, и это происходит без учета интересов Украины.

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа должна усилить давление на США из-за их переговоров с Россией по Украине. Ее слова передает MDR.

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Кто такой Александр Палий

Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) - украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант.

Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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