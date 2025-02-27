'Трамп и Путин обманут друг друга': аналитик сказал, что сейчас стоит делать Украине

Между США и Россией разгорится череда скандалов. Трамп и Путин могут вести переговоры, но они все равно обманут друг друга.

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Аналитик сказал, что сейчас стоит делать Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Основные тезисы Палия:

Не будет никакого совместного давления Трампа и Путина на Украину

Трамп и Путин могут вести переговоры, но они обманут друг друга

Украине нужно спокойно относиться к переговорам США и РФ и накапливать силы

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не будут оказывать совместное давление на Украину.

Между США и страной-агрессором Россией еще возникнет ряд скандалов на разной почве. Такое мнение высказал политический аналитик и историк Александр Палий в интервью Главреду.

"Да не будет никакого совместного давления! Трамп и Путин могут говорить, но ведь они надурят друг друга, то есть там никто никому никакой взятки не даст на самом деле. Пообещают, лапшу на уши навешают (россияне это умеют), возможно, какой-то мини-взятку провернут, чтобы больше на крючок присадить. Но между Америкой и Россией будет еще пять скандалов на разной почве", - сказал Палий.

По его мнению, Украине стоит спокойно относиться к переговорам между Соединенными Штатами Америки и Россией и тем временем накапливать свои силы.

"Поэтому к этому следует спокойно относиться и накапливать силы, как это делают некоторые мудрые азиатские страны, например, Китай и Турция. За последние 30 лет Китай увеличил свою силу раз в 10, а Турция - в 3-4 раза. А есть тупые азиатские страны, например, Россия, которые превращают в руины все, к чему прикасаются", - отметил Палий.

Смотрите видео, в котором Александр Палий рассказал о возвращении Европы в большую игру и перспективах завершения войны в Украине:

Переговоры США и России - последние новости

В Bloomberg отмечали, что США и РФ обсуждают добычу природных ресурсов в Арктике. Такой подход является частью более широкой "политики разрядки", которую Трамп проводит в отношениях с Москвой.

Как ранее сообщал Главред, у Трампа сделали заявление об Украине и раскрыли детали переговоров с Россией. Вашингтон пытается выяснить планы России относительно войны с Украиной.

Также ранее сообщалось, что у Трампа раскрыли планы в отношении России и Китая и назвали главную цель. В Госдепе не уверены, что удастся полностью разорвать отношения Пекина и Москвы.

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Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

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