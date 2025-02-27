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У Трампа раскрыли планы по России и Китаю и назвали главную цель

Андрей Ганчук
27 февраля 2025, 12:49
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В Госдепе не уверены, что удастся полностью разорвать отношения Пекина и Москвы.
США, Китай
США не хотят, чтобы Китай и Россия укрепляли связи - Госдеп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Что сказал Марко Рубио:

  • США хотят ослабить связи Китая с РФ
  • США не хотят, чтобы РФ стала постоянным младшим партнером Китая
  • США стремятся не допустить союза двух ядерных государств

США ставят перед собой задачу ослабить альянс агрессора РФ и Китая. Вашингтону не выгодны отношения Пекина и Москвы. В данном контексте для Штатов будет лучше, чтобы были отношения с Россией. Об этом заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Как сообщает Bloomberg, он рассказал о том, что для Вашингтона важно ослабить китайско-российские отношения, но в то же время не допустить раскола между двумя ядерными державами.

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"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их (России) от отношений с Китаем. Я также не думаю, что пребывание Китая и России на шее друг друга хорошо для глобальной стабильности, потому что они оба - ядерные державы", - объяснил Рубио позицию Белого дома.

По его словам, развитие отношений Пекина и Москва создадут проблемы для Штатов, особенно в том случае, если РФ станет "постоянным младшим партнером" КНР. Тогда будет объединение двух ядерных государств против США.

"Мы можем оказаться в ситуации, когда, независимо от того, хочет Россия улучшить свои отношения с США или нет, она это не сможет, потому что станет полностью зависимой от китайцев, поскольку мы отрезали их. Лучшим результатом для нас является иметь отношения с Россией", - подчеркнул Марк Рубио.

Отношения Китая, России и США – новости по теме:

Как сообщал Главред, ранее в Китае призвали США и РФ значительно сократить свои ядерные арсеналы. В Пекине напомнили, что американцы и россияне обладают 90% всего мирового ядерного потенциала.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
Кратко о том, какие страны обладают ядерным оружием / Инфографика: Главред

Санкции Штатов против России привели к тому, что Китай стал закупать больше нефти у Ирана, чем у Кремля, отмечали журналисты Bloomberg. Впрочем, американцы планируют поработать над тем, чтобы сократить экспорт иранской нефти.

Китай, похоже, обеспокоен попытками администрации Трампа наладить отношения с РФ, считают в The Washington Post. Пекин опасается сближения Вашингтона и Москвы, но считает, что такие попытки обречены на провал.

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Кто такой Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошёл в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "внешнеполитического ястреба", выражая жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе. Недавно Рубио повторил позицию Трампа в отношении войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и нужно его решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа давить на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", – пишет издание The New York Times.

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