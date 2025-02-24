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Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь "переметнулся" Китай

Даяна Швец
24 февраля 2025, 12:50
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Пекин начал использовать альтернативные маршруты.
Ставка на РФ не сыграла: Bloomberg объяснил, к кому теперь 'переметнулся' Китай
Китай наращивает импорт иранской нефти, а не российской/ коллаж: Главред, фото: скриншот из обращения Путина, depositphotos

О чем пишет издание:

  • Российская нефть находится под давлением санкций
  • Китай наращивает импорт иранской нефти
  • Импорт в Пекин вырос на 86%

Поставки иранской нефти в Китай в феврале значительно выросли. Как сообщает Bloomberg, это стало возможным после того, как трейдеры смогли обойти логистические трудности, вызванные усилением санкций со стороны США.

Увеличение закупок иранского сырья произошло на фоне трудностей с поставками российской нефти также из-за санкционного давления со стороны США.

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Ключевыми факторами роста стали увеличение количества перевалок нефти с судна на судно и использование альтернативных приемных терминалов.

По предварительным подсчетам Kpler, в феврале импорт иранской нефти в Китай достигнет 1,74 млн баррелей в день. Это на 86% больше, чем в январе, и является рекордным показателем с октября.

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Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Китай остается основным покупателем иранской нефти. Большинство сырья поставляется на небольшие независимые нефтеперерабатывающие заводы. Торговля нефтью является важным источником дохода для Ирана, однако сталкивается с американскими санкциями, которые были ужесточены еще при администрации Дональда Трампа.

На прошлой неделе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон намерен сократить экспорт иранской нефти до менее чем 10% от текущего уровня.

"Китайцы, а также, возможно, индийцы, покупают нефть, подпадающую под санкции, и это неприемлемо", - заявил Бессент.

Партнеры дистанцируются от РФ - последние новости

Главред со ссылкой на Reuters писал, что Китай обрывает сотрудничество с РФ. Двусторонний товарооборот между Москвой и Пекином в ноябре сократился на 5%.

Вслед за Китаем, Индия также нанесла удар по России. Страна отказалась принимать нефтяные танкеры, против которых США ввели санкции.

Впоследствии издание Reuters резюмировало, что и Китай, и Индия отказываются от российской нефти. Дело в том, что американские санкции заставляют Азию искать новых поставщиков энергии.

Больше международных новостей:

Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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