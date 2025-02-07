Одно решение США добьет РФ и Китай: война может закончиться быстрее, чем кажется

Вкратце:
- Трамп может нанести сокрушительный удар по Китаю и России
- США и Европа получат украинские ресурсы
У лидера США Дональда Трампа есть достаточно власти, чтобы освободить Украину от России. Кроме этого, он имеет все шансы нанести удар по войне против Запада главы Кремля Путина и президента Китая Си Цзиньпина, пишет The Hill.
США и Европа получат все украинские полезные ископаемые, если усилия Трампа увенчаются успехом. Если нет, то Вашингтон и Брюссель получают только их часть.
"Теперь это его (Трампа - ред.) война - выиграть или проиграть - не только в Украине, но и во всем мире", - говорится в материале.
Как пишет издание, важно указать, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как свободной нации.
"Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены... Целые города размером с Денвер, включая Мариуполь..., были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций", - отметило издание.
Намерения Трампа закончить войну в Украине - что известно
Как писал Главред, накануне в Госдуме РФ сделали заявление о том, что президент РФ Путин и глава Штатов Трамп встретятся уже через несколько недель. Переговоры анонсировали в феврале или марте.
Стоит указать, что у Зеленского также согласовывают график встреч с администрацией Трампа. Идут активные дипломатические контакты между Киевом и Вашингтоном.
Как известно, глава Штатов неоднократно выражал свое желание положить конец войне. В начале февраля он заявил, что поговорит с Путиным вскоре.
Издание Reuters, даже намекнуло, в какой стране, вероятнее всего, встретятся Путин с Трампом. Важным нюансом является то, что переговоры могут состояться в обход международного правосудия.
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Что такое The Hill?
The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.
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