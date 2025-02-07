Одно решение США добьет РФ и Китай: война может закончиться быстрее, чем кажется

Именно Украина является ключом к поражению Китая и России.

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Пекин и Москва уже чувствуют угрозу / Коллаж Главред, фото: скриншот из обращения Путина, ua.depositphotos.com

Вкратце:

Трамп может нанести сокрушительный удар по Китаю и России

США и Европа получат украинские ресурсы

У лидера США Дональда Трампа есть достаточно власти, чтобы освободить Украину от России. Кроме этого, он имеет все шансы нанести удар по войне против Запада главы Кремля Путина и президента Китая Си Цзиньпина, пишет The Hill.

США и Европа получат все украинские полезные ископаемые, если усилия Трампа увенчаются успехом. Если нет, то Вашингтон и Брюссель получают только их часть.

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"Теперь это его (Трампа - ред.) война - выиграть или проиграть - не только в Украине, но и во всем мире", - говорится в материале.

Как пишет издание, важно указать, что Украина уже продемонстрировала готовность заплатить самую высокую цену, чтобы обеспечить свое выживание как свободной нации.

"Сотни тысяч украинцев уже погибли и были ранены... Целые города размером с Денвер, включая Мариуполь..., были разрушены бомбардировками России, что является прямым нарушением Женевских конвенций", - отметило издание.

​ НАТО и "ось зла" / Инфографика: Главред

Намерения Трампа закончить войну в Украине - что известно

Как писал Главред, накануне в Госдуме РФ сделали заявление о том, что президент РФ Путин и глава Штатов Трамп встретятся уже через несколько недель. Переговоры анонсировали в феврале или марте.

Стоит указать, что у Зеленского также согласовывают график встреч с администрацией Трампа. Идут активные дипломатические контакты между Киевом и Вашингтоном.

Как известно, глава Штатов неоднократно выражал свое желание положить конец войне. В начале февраля он заявил, что поговорит с Путиным вскоре.

Издание Reuters, даже намекнуло, в какой стране, вероятнее всего, встретятся Путин с Трампом. Важным нюансом является то, что переговоры могут состояться в обход международного правосудия.

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Что такое The Hill? The Hill - американская газета и цифровая медиакомпания, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия. Она была основана в 1994 году. В 2020 году это был крупнейший независимый сайт политических новостей в США, пишет Википедия.

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