'Ким Чен Ын ужаснулся': стало известно, как Путин тратил северокорейцев

Солдаты КНДР понесли потери из-за неготовности к современной беспилотной войне.

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Солдаты КНДР бросались в бой в духе "мясных штурмов" / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Что сказал Попович:

Воины КНДР не были готовы к современной беспилотной войне

Ким Чен Ын ужаснулся от масштабных потерь армии КНДР

Северокорейских солдат оккупанты тратили как "мясо"

В боях на Курщине погиб каждый третий из северокорейских военных, которые воевали в составе армии РФ. С таким заявлением выступил в эфире телеканала FREEДОМ военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, Путин не достиг своих ожиданий с северокорейскими военными.

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"Более того, они понесли потери из-за неготовности к современной дроновой войне. Потери они понесли значительные .... Это каждый третий северокореец там погиб из общего числа в 12 000 военнослужащих. Есть и другое мнение, что они были отведены лично товарищем Ким Чен Ыном, который, скажем так, ужаснулся от масштабных потерь и того, как эти люди тратились российским командованием", - сказал Попович.

Как напомнил Попович, лидер КНДР Ким Чен Ын передал Путину подготовленных спецназовцев, а командование РФ бросало их на позиции украинской армии в духе "мясных штурмов".

"А это были люди достаточно подготовленные, которые были брошены на территорию Курской области, чтобы показать все свои возможности, все свои навыки и не ударить в грязь лицом. И их как "мясо" тратили, то есть товарищ Ким Чен Ын ужаснулся, скажем так, масштабным потерям своих обученных подразделений. Ну, и в целом они показали себя как достаточно подготовленные люди. Достаточно мотивированные, достаточно изобретательные, достаточно выносливые, но в то же время мы видим, что к современной войне они оказались не готовы", - сказал Попович.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

В то же время совсем исключать солдат КНДР не стоит. По мнению Поповича, те военные, которые не погибли в войне, временно побудут в глубине боевых построений и перегруппируются. А потом, вполне вероятно, что получат подкрепление и через каких-то 1-2 месяца будут снова брошены в бой.

"Рад буду ошибиться, если их отведут из Курской области, и они больше не появятся на Курщине. Это будет только плюс", - сказал Попович.

Солдаты КНДР ушли с Курщины - что известно

Главред со ссылкой на The New York Times сообщал, что войска КНДР выведены с линии фронта в Курской области. Причиной стало то, что северокорейские силы понесли большие потери.

Впоследствии также и Силы специальных операций ВСУ подтвердили, что оккупанты совершили "жест доброй воли" на Курщине. Так, присутствие войск КНДР ориентировочно три недели не отмечается.

В ЦПД также подтвердил, что из-за эффективных действий украинских беспилотников и артиллерии северокорейские солдаты понесли значительные потери. Вот и причина, почему войска КНДР отступили на Курщине.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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