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ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев

Даяна Швец
30 января 2025, 13:56обновлено 30 января, 14:42
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Украинские военные уничтожили очередную механизированную атаку врага на Курщине.
ВСУ пошли вперед в Курской области: ISW подтвердили продвижение украинцев
ВСУ прорываются контратаками на Курщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот карты deepstatemap.live

Что зафиксировали в ISW:

  • ВСУ продвигаются вдоль улицы Новоселовки в северо-западной части Погребков
  • Украинские военные разбили бронегруппу РФ в районе Никольского

Украинские военные в Курской области день за днем не только отражают массированные атаки российских агрессоров, но и активно проводят контрнаступательные действия. Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете рассказали об успехах защитников в этой точке фронта.

Стало известно, что геолокационные кадры от 27 января подтверждают продвижение ВСУ по улице Новоселовки в северо-западной части Погребков.

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В то же время, как утверждают российские военные блогеры, войска РФ якобы движутся вперед вдоль лесополосы к западу от Плехово и к северу от Гуева. Однако ISW не нашел подтверждений этих заявлений.

Кроме этого, Z-каналы пишут об атаке оккупантами украинских позиций у Русского Поречного, а ВСУ в ответ провели контратаку в районе Никольского.

Более того, снимки с геолокацией от 28 января свидетельствуют о том, что украинские военные уничтожили очередную механизированную атаку врага, который применил четыре бронемашины в районе Никольского.

На Курщине россияне активно используют отряд беспилотников "Рубикон", а операторы дронов из 83-й десантной бригады наносят удары по украинским позициям вдоль границы.

Кроме того, в районе Свердликово действуют подразделения 7-й десантной дивизии ВС РФ, а в районе Погребков - 34-я мотострелковая бригада российской армии.

Бои в Курской области - что известно

Ранее Главред со ссылкой на военного эксперта Ивана Ступака сообщал, что северокорейские войска могут из Курщины вернуться домой. Пока что, по его словам, с тактикой и стратегией у армии КНДР очень плохо.

Также в ЦПД объяснили, почему войска КНДР отступили на Курщине. Из-за эффективных действий украинских беспилотников и артиллерии северокорейские солдаты понесли серьезные потери.

В то же время, по мнению политического эксперта Дмитрия Снегирева, ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ. Исключать возможность повторения Курского сценария в Брянской и Белгородской областях не стоит, отметил он.

Больше прогнозов и анализов ISW:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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