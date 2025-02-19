Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Алена Кюпели
19 февраля 2025, 18:32
66
Актрисе стало плохо во время подготовки к ее собственному творческому вечеру.
Раиса Недашковская оказалась в реанимации
Раиса Недашковская оказалась в реанимации / Коллаж Главред, фото Вечерний Киев

Кратко:

  • Что случилось с актрисой
  • С какими симптомами она попала в больницу

Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская борется за жизнь.

Как сообщает издание Обозреватель, в реанимацию киевской больницы актриса попала в свой день рождения 17 февраля в столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в честь именинницы, однако поздравления на празднике получала от ее имени родная сестра актрисы.

видео дня

Она рассказала изданию, что сейчас состояние актрисы удалось стабилизировать, однако она все еще находится в больнице.

"Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера. Она неожиданно потеряла сознание. Приехала "скорая", отвезли в Октябрьскую больницу. Какое-то время она находилась в реанимации, однако вчера уже была переведена в обычную палату, состояние стабилизировалось. Сколько сестра будет находиться под наблюдением врачей, пока неизвестно", - говорит она.

Сестра актрисы также добавляет, что пока неизвестно, что стало причиной столь резкого ухудшения самочувствия актрисы: "Она диабетик, поэтому предполагаю, что мог повыситься уровень глюкозы в крови. Есть также проблемы с давлением, что тоже могло повлиять на самочувствие. Сейчас, когда состояние удалось стабилизировать, врачи хотят провести детально. Накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно забилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинская известная актриса Валерия Олейникова находится в реанимации. Валерия в критическом состоянии, но диагноз еще не установлен. Предварительно, у актрисы DRESS-синдром и герпесный менингит.

Ранее Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном. Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

"Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

18:15Мир
Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

17:48Украина
Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

16:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Ударит резкое потепление и растает снег: синоптик назвала дату

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Влупит -30: синоптики назвали области, которые атакует нереальный мороз

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Гороскоп на завтра 20 февраля: Ракам - отличные новости, Козерогам - путешествие

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

Эксперты советуют не забывать ставить миску с солью дома в феврале: какая причина

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

Последние новости

18:38

От 12 до 20 лет: эксперты назвали ТОП-5 пород собак, которые живут дольше всех

18:32

Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

18:27

Собрать можно уже в мае: садоводы рассказали, как получить сверхранний картофель

18:15

"Диктатор без выборов" и "комик": Трамп набросился на Зеленского с обвинениями

18:08

Возлюбленная Кулебы призналась, почему не торопится замуж за экс-министра

Путин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – ЗагороднийПутин допустил идиотскую ошибку, Трамп готовит план Б с ленд-лизом для Украины – Загородний
17:48

Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

17:40

Доллар взлетит выше 45 гривен: что будет с курсом валют в этом году

17:36

Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарийВидео

17:35

Бредил: Катерина Тышкевич рассказала о болезни мужа

Реклама
17:14

Весна уже близко: что посадить в феврале для быстрого урожая

17:00

Презентация нового iPhone SE 4 - где смотреть и какие характеристики смартфона

16:57

Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

16:51

"Там начался ужас": Камалия раскрыла подробности ссор с дочерью экс-мужа

16:45

Лучше навоза: чем удобрить землю весной

16:42

Оккупанты могут сместить акцент на другое направление: какая ситуация на фронте

16:37

РФ "никогда не отказывалась": Путин готов возобновить переговоры с УкраинойВидео

16:25

Обострение между Украиной и США: как ответил Зеленский на обвинения Трампа

16:21

Залужный назвал свою "абсолютную ошибку" в войне с Россией на должности главкома

15:52

Секонд-хенд с сюрпризом: студентка купила случайный мешок и разбогатела

15:40

РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий

Реклама
15:16

Почему компьютеры имеют клавишу Shift: мужчина сделал настоящее "открытие"Видео

15:05

Ударит 20-градусный мороз: синоптик сказала, где в Украине будет холоднее всего

14:54

Светлана Лобода рассказала про встречи с Валерием Залужным: "Я старалась"

14:36

"Стояли в растерянности": Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей

14:29

В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

14:22

Нужно готовиться: украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

14:20

Победа Украины в войне зависит от четырех факторов - Залужный

14:04

"РФ не будет диктовать Украине условия": в Раде сделали резкое заявление о выборах

13:50

Зеленский резко отреагировал на то, что "уровень его доверия в Украине упал до 4%"

13:34

"C лицом беда": Рамина показала, что с ней сделали молочные продукты

13:23

Расходы на оборону и помощь США: Зеленский сделал громкое заявление

13:07

Джаред Лето оскандалился фото с российскими актерами: "Я и друзья"

13:00

В США озвучили Путину неожиданные условия для перемирия в Украине

12:55

"Ленд-лиз для Украины и удар по РФ": эксперт сказал, как Трамп может закончить войну

12:19

России выгодна война: эксперт сказал, что задумал ПутинВидео

12:13

Беглеца Олега Винник обвинили в крупной лжи на концерте в Чехии - причина

12:06

"Бритни, ты?": Арестович ошарашил срамотным фото

12:00

"Алло, ваша школа заминирована": как срывают учебный процесс в Украине

11:59

Мирные переговоры без участия Украины: Буданов сделал заявление о завершении конфликта

11:56

Залужный неожиданно ответил, будет ли баллотироваться в президенты Украины

Реклама
11:49

Гороскоп Таро на март 2025: Ракам - успех, Львам - прибыль, Девам - романтикаВидео

11:38

Бросилась в объятия: суд вынес решение мужу Рианны

11:32

Нет смысла: Подоляк раскритиковал переговоры США и РФ в Саудовской Аравии

11:26

Украинцы потеряют статус временной защиты в Чехии: при каких условиях и когда

10:55

Британия готовит передачу истребителей Typhoon: в Украине будет "воздушное патрулирование"

10:49

Китайский гороскоп на завтра 20 февраля: Драконам - беспокойство, Тиграм - паранойя

10:42

ЕС согласовал 16-й пакет санкций против РФ - что известно

10:17

Закончить войну до Пасхи: полковник спецназа оценил шансы

10:10

Келлог прибыл в Киев: что известно о визите спецпредставителя ТрампаВидео

10:01

"Россией руководят лжецы": Зеленский отреагировал на удар врага по ОдессеФото

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять