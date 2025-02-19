Еще одна украинская актриса борется за жизнь в реанимации

Актрисе стало плохо во время подготовки к ее собственному творческому вечеру.

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Раиса Недашковская оказалась в реанимации / Коллаж Главред, фото Вечерний Киев

Кратко:

Что случилось с актрисой

С какими симптомами она попала в больницу

Украинская актриса театра и кино, народная артистка Украины Раиса Недашковская борется за жизнь.

Как сообщает издание Обозреватель, в реанимацию киевской больницы актриса попала в свой день рождения 17 февраля в столичном Доме кино должен был состояться творческий вечер в честь именинницы, однако поздравления на празднике получала от ее имени родная сестра актрисы.

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Она рассказала изданию, что сейчас состояние актрисы удалось стабилизировать, однако она все еще находится в больнице.

"Раечке стало плохо, когда ее красили, делали макияж для творческого вечера. Она неожиданно потеряла сознание. Приехала "скорая", отвезли в Октябрьскую больницу. Какое-то время она находилась в реанимации, однако вчера уже была переведена в обычную палату, состояние стабилизировалось. Сколько сестра будет находиться под наблюдением врачей, пока неизвестно", - говорит она.

Сестра актрисы также добавляет, что пока неизвестно, что стало причиной столь резкого ухудшения самочувствия актрисы: "Она диабетик, поэтому предполагаю, что мог повыситься уровень глюкозы в крови. Есть также проблемы с давлением, что тоже могло повлиять на самочувствие. Сейчас, когда состояние удалось стабилизировать, врачи хотят провести детально. Накануне дня рождения она споткнулась в квартире, упала, сильно забилась, однако уверяла нас, что все будет хорошо".

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