Трамп готовит 'план Б' для Украины, закон уже в Конгрессе: что предполагается

Главная цель Дональда Трампа это остановка войны России против Украины, для этого США готовят план Б, отметил политический эксперт Загородний.

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/ Коллаж Главред, фото: Donald J. Trump/Facebook, скриншот из видео

О чем сказал Загородний:

Трамп не снимал никаких ограничений с России

Белый дом готовит план Б для Украины

Украина сама должна контролировать вопрос переговоров

Политический эксперт Тарас Загородний комментируя последние выпады со стороны американских представителей и лично Трампа в сторону Украины после разговора с Путиным отметил, что глобально для Украины не меняется ничего. Об этом он сказал в интервью Главреду.

По его словам, Трамп не снимал никаких санкций с России, а давление на ее нефтяную отрасль только растет. Украине никто не запрещает создавать собственные ракеты и дроны или наносить удары по территории РФ. Также нет давления, как это было при предыдущей администрации США, относительно того, что российские нефтеперерабатывающие заводы якобы являются гражданской инфраструктурой.

"Более того, Трамп готовится к плану Б, ожидая, что россияне начнут "быковать" по всем направлениям. Именно поэтому республиканцами уже зарегистрирован в Конгрессе США закон о ленд-лизе. Тема о редкоземельных металлах, о которой заговорил Трамп, тоже не случайна", - указывает он.

Загородний отмечает, что Зеленский "виртуально торгует" темой редкоземельных металлов, хотя нет подтвержденных данных об их значительных запасах в Украине. Без многолетних инвестиций в разработку месторождений они не имеют реальной стоимости, поскольку существует риск, что добыча окажется нерентабельной.

Однако Трамп использовал этот аргумент в собственных целях: делая вид, что покупает реальный актив, он объясняет избирателям, почему будет помогать Украине. Вся его предвыборная кампания строится на отрицании всего, что делал Байден, даже если это касалось бы, условно, прав котов. Теперь же он вынужден найти оправдание для поддержки Украины, и тема редкоземельных металлов стала частью этой риторики.

Загородний также подчеркивает, что главная цель Трампа - прекратить войну в Украине. А дальше возможны разные сценарии, в зависимости от того, как именно он решит реализовывать этот план.

"Наша задача - не ждать, пока будет реализован какой-то план Трампа, а делать все, чтобы воплотился наш - выход на границы 1991 года. Поэтому мы должны задавать вопросы Шмыгалю, где наши ракеты. Например, украинцы проснулись 17 февраля с плохим настроением, потому что накануне был только один наш налет на Россию, а не два. Мы своими ударами по России диктуем ход ведения переговоров. Никто в этом случае не будет обсуждать Украину без Украины, если она постоянно будет наносить удары по России. Чем больше СБУшники будут уничтожать российских НПЗ и нефтеперекачивающих станций, тем будет лучше, тем больше мы будем заявлять. Именно в этом случае мы перейдем от обсуждения позиции Рубио, то есть того, в чем стороны должны уступить, к обсуждению графика вывода войск Российской Федерации с территории Украины", - сказал политический эксперт.

Он добавляет, что Зеленский уже заявляет о необходимости возвращения к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года, и этот вариант может устроить США, поскольку выглядит как компромиссное решение - ни победа, ни поражение, а возвращение к исходным позициям. В Украине такая перспектива вызывает эмоциональную реакцию, но Загородний успокаивает: в процессе реализации этого сценария американцы нанесут России значительные потери.

Смотрите видео, в котором Тарас Загородний рассказал о плане Б Трампа по Украине и запуске ленд-лиза:

"А, во-вторых, кто сказал, что, когда Украина выйдет на границу с Крымом, украинские войска остановятся? У Abrams и Leopard могут отказать тормоза в нужный момент, и тогда Украина пойдет в Крым. Кто в таком случае будет останавливать Украину? Кто что-то скажет? Возможно, немного возмутятся - мол, мы так не договаривались. У Израиля так было постоянно, и он всегда говорит "так получилось"", - сказал он.

Он отмечает, что Украина должна самостоятельно контролировать вопрос переговоров, используя свое главное преимущество - оружие и ракеты, которыми следует систематически уничтожать российскую инфраструктуру.

Поэтому не стоит отвлекаться на заявления Маска, Трампа или европейских политиков, а тем более заниматься тем, как США привлекают средства для поддержки Украины, отметил Загородний. Главное - конкретные результаты: план производства украинского вооружения. И именно премьер-министр Денис Шмыгаль должен отчитываться об обеспечении армии настолько, чтобы она могла наносить удары по России дважды в день. Война - это не только дело военных, но и политиков и экономики. Если не хватает средств, нужно расширять экспорт.

"Вот чем мы должны заниматься. И тогда вопрос о возвращении к границам 1991 года вполне может быть вынесен на повестку дня. В 2023 году на Ассамблее ООН был принят документ, в котором говорилось о том, что Россия должна покинуть все территории Украины, выплатить репарации, провести обмен пленными", - резюмировал политический эксперт.

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Политика Трампа в отношении Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп обвинил Владимира Зеленского в нежелании проводить выборы во время военного положения и активных боевых действий, назвав его диктатором.

Его заявления относительно войны в Украине вызвали жесткую реакцию в Киеве. Во время пресс-конференции Зеленский ответил на обвинения о якобы возможности избежать войны несколько лет назад и прокомментировал перспективы мирных переговоров с Россией.

Тем временем в команде Трампа разрабатывают два возможных плана завершения войны в Украине. Один из вариантов предусматривает попытку договориться с Путиным дипломатическим путем. Политический эксперт Тарас Загородний рассказал о деталях этих планов.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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