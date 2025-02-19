Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

Глава Офиса президента в ходе переговоров со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом отметил важность того, как именно закончится война в Украине.

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Визит Келлога в Украину - Ермак раскрыл детали переговоров / Коллаж Главред, фото: Андрей Ермак/Telegram

О чем сказал Ермак:

Запланированы брифинги военных по ситуации на фронте

Принцип "ничего об Украине без Украины остается ключевым"

Сегодня, 19 февраля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об итогах встречи он сообщил в своем Telegram-канале.

Ермак подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Келлог получил полную картину событий на фронте, а также лично убедился в несокрушимости украинского народа. Он отметил, что спецпредставитель США должен увидеть ситуацию собственными глазами и получить все необходимые детали. Кроме того, запланированы брифинги от военного командования и командиров непосредственно на местах боевых действий.

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"Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха", - написал он.

Руководитель Офиса президента подчеркнул важность того, как именно завершится эта война, и лично заявил об этом Киту Келлогу. Он подчеркнул, что Россия постоянно манипулирует информацией, пытаясь посеять раскол и поссорить союзников через ложь.

Он также напомнил, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым. Украина заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты поддерживали правду и справедливость, ведь они на нашей стороне.

"Мы заинтересованы в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США. Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство. Спасибо за предметную встречу. Работаем дальше, чтобы был справедливый мир", - резюмировал Ермак.

Визит Келлога в Украину - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Кэллог прибыл в Киев, где на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Комментируя свой визит, он отметил, что это возможность для конструктивных переговоров.

Келлог, который представляет президента США Дональда Трампа в вопросах Украины, заявил, что результаты мирных переговоров будут вынесены на обсуждение с Трампом.

Также он выразил мнение, что определение победы в войне остается за самими украинцами, однако ключевым аспектом должно стать прекращение боевых действий. Об этом он заявил во время дискуссии на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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