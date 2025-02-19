Ермак провел первые переговоры с Келлогом: о чем договорились

О чем сказал Ермак:
- Запланированы брифинги военных по ситуации на фронте
- Принцип "ничего об Украине без Украины остается ключевым"
Сегодня, 19 февраля, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Об итогах встречи он сообщил в своем Telegram-канале.
Ермак подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Келлог получил полную картину событий на фронте, а также лично убедился в несокрушимости украинского народа. Он отметил, что спецпредставитель США должен увидеть ситуацию собственными глазами и получить все необходимые детали. Кроме того, запланированы брифинги от военного командования и командиров непосредственно на местах боевых действий.
"Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха", - написал он.
Руководитель Офиса президента подчеркнул важность того, как именно завершится эта война, и лично заявил об этом Киту Келлогу. Он подчеркнул, что Россия постоянно манипулирует информацией, пытаясь посеять раскол и поссорить союзников через ложь.
Он также напомнил, что принцип "ничего об Украине без Украины" остается ключевым. Украина заинтересована в том, чтобы Соединенные Штаты поддерживали правду и справедливость, ведь они на нашей стороне.
"Мы заинтересованы в стратегическом, долговременном и всеобъемлющем партнерстве с США. Украине нужны гарантии безопасности, оборонное и экономическое партнерство. Спасибо за предметную встречу. Работаем дальше, чтобы был справедливый мир", - резюмировал Ермак.
Визит Келлога в Украину - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 февраля, спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Кэллог прибыл в Киев, где на вокзале его встретила посол США в Украине Бриджит Бринк. Комментируя свой визит, он отметил, что это возможность для конструктивных переговоров.
Келлог, который представляет президента США Дональда Трампа в вопросах Украины, заявил, что результаты мирных переговоров будут вынесены на обсуждение с Трампом.
Также он выразил мнение, что определение победы в войне остается за самими украинцами, однако ключевым аспектом должно стать прекращение боевых действий. Об этом он заявил во время дискуссии на Международной конференции по безопасности в Мюнхене.
Другие новости:
- Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию
- Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих: эксперт назвал "интересный" сценарий
- Доллар взлетит выше 45 гривен: что будет с курсом валют в этом году
Кто такой Кит Кэллог?
Кит Кэллог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке.
В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна).
Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия.
3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России.
В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред