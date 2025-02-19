Путин заявил о прорыве границы на севере Украины: в ЦПД прокомментировали ситуацию

Российская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины, однако захватчики были уничтожены.

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Российская ДРГ пыталась проникнуть в Украину / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

Российская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины

Украинские защитники уничтожили захватническую группировку

В ночь на 19 февраля российские оккупанты зашли на территорию Украины со стороны Курской области. Такое заявление сделал кремлевский диктатор Владимир Путин, цитируют росСМИ.

"Последняя информация, которую мне доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию Украины", - цинично заявил Путин.

видео дня

После руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал на заявления диктатора Путина о ситуации на Курщине.

Он написал, что российская ДРГ пыталась зайти на территорию Украины, однако захватчики были уничтожены.

"Группировки войск РФ, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины пока там нет. Попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что информация Путина о широкомасштабном наступлении россиян - ложь.

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Ситуация на Курском направлении - новости по теме

Военные 47 ОМБр "Магура" сообщали, что российские оккупанты изменили тактику штурмов в Курской области РФ. Ранее на этом направлении оккупанты наступали преимущественно техникой. Сейчас они бросают в штурм пехоту. В наступательных действиях участвуют военные из Северной Кореи.

Недавно Главред со ссылкой на Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сирского писал, что российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч.

Кроме этого, 13 февраля украинские военные нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка на Курщине, сообщил Генштаб ВСУ. Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона РФ, с которого враг запускал ударные дроны для атак на Сумщину.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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