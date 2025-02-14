ВСУ приближают потери РФ на Курщине к 'юбилею': Сырский раскрыл новые данные

Сырский посетил военных в Сумской области и наградил украинских защитников.

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Потери РФ в Курской области превысили 48 тысяч / Коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Ключевые тезисы Сырского:

Украина сохраняет контроль над сотнями квадратных километров вражеской территории

Общие потери оккупантов в регионе - более 48 тысяч человек, из них 20 тысяч - убитыми

Российские оккупационные войска несут значительные потери в Курской области - общее количество убитых и раненых превысило 48 тысяч. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский в Telegram.

Главком ВСУ посетил украинских военных в Сумской области и наградил защитников, которые выполняют задачи в том числе и на территории Курщины.

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"Это, прежде всего, бригады Десантно-штурмовых войск, а также подразделения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Среди них - те, кто отражают вражеские штурмы на Курщине и сами проводят результативные наступательные действия", - рассказал он.

Сырский отметил, что благодаря этим воинам фронтир остается крепким. Также главком отметил, что через полгода после начала Курской наступательной операции Украина удерживает контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора, а враг продолжает нести огромные потери в живой силе и технике.

"Так, общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них - около 20 тысяч - убитыми. Благодарен каждому и каждой, кто продолжает самоотверженно выполнять воинский долг, демонстрирует высокий профессионализм и несокрушимость духа. Украина гордится вами и поддерживает вас", - добавил Сырский.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, российские власти пытаются контролировать информацию о ситуации в Курской области, ограничивая так называемых "военкоров". По данным ISW, Кремль может скрывать реальное положение дел, чтобы избежать давления Запада, который предлагает обменять Курскую область на временно оккупированные территории Украины.

Также аналитики ISW сообщили, что украинские войска продвинулись на юго-восток от Суджи, в частности в районе Фанасеевки. Бои продолжаются возле Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки.

Кроме этого, 13 февраля украинские военные нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка на Курщине, сообщил Генштаб ВСУ. Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона РФ, с которого враг запускал ударные дроны для атак на Сумщину.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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