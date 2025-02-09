'Штурмуют сразу в нескольких направлениях': военные - о новой тактике РФ под Курском

Российские оккупанты используют большое количество пехоты во время штурмов.

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РФ изменила тактику штурмов в Курской области / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 127 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Что известно:

РФ изменила тактику штурмов в Курской области

Оккупанты используют для штурмов не только технику, но и пехоту

Российские оккупанты изменили тактику штурмов в Курской области РФ. Об этом заявили военные 47 ОМБр "Магура".

Ранее на этом направлении оккупанты наступали преимущественно техникой. Сейчас они бросают в штурм пехоту. В наступательных действиях участвуют военные из Северной Кореи.

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"Атаки осуществлялись большим количеством пехотных групп сразу в нескольких направлениях. Штурм начался в полночь, продолжался всю ночь накатами в несколько волн и продолжался более 16 часов", - говорится в сообщении.

Враг пытается продвигаться полями и открытыми участками, их подвозят в узкие посадки на багги, после чего они прячутся под деревьями. Украинские защитники не дают оккупантам достичь успеха. Военные нанесли врагу потери в количестве роты.

Бои на Курщине - что известно

Главред сообщал со ссылкой на отчет ISW, что ВСУ прорвали оборону россиян в Курской области. Воины продвинулись до пяти километров по российским линиям на юго-восток от Суджи Курской области.

Также аналитики ISW подтвердили, что враг понес потери. Воины Украины совершили контратаку в районах Новой и Старой Сорочин, также украинские артиллеристы попали в штаб россиян в Рыльске.

По данным Bloomberg, ситуация в Курской области приближает РФ к переговорам. Курская область является козырем Украины на переговорах, ведь оккупация территории РФ является личной неудачей для Путина.

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