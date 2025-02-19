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РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий

Юлия Закрепа
19 февраля 2025, 15:40
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Европейский Союз с экономической точки зрения такой же мощный, как Китай или Соединенные Штаты, однако риск войны существует.
РФ готовится к локальной войне в Эстонии: Гетьман заявил о потерях территорий
РФ может начать новую войну / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы Гетьмана:

  • Европа рискует потерять свои территории
  • Россияне могут провести локальную войну через полгода

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман сообщил, что европейцы должны присоединиться к войне против РФ своими войсками, потому что Украине будет крайне трудно держать восточный фланг Европы.

"Очевидно, для многих стран завершение войны - это капитуляция Украины и "облегчение". Но Путин будет пытаться атаковать другие европейские страны. Странно, что министр иностранных дел Польши говорит от имени всей Европы относительно отправки войск в Украину. Ведь британцы, Балтийские страны, Франция не против и рассматривают эти вопросы. Поляки не держат восточный фланг - это делаем мы для всех стран Европы", - отметил он в эфире телеканала "Еспресо".

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Если Европа не будет помогать Украине в этой войне, то рискует потерять свои территории. Если мы не сможем выдержать оборону, россияне могут попытаться атаковать какую-то страну НАТО.

вступление в НАТО инфографика
Расходы на оборону в странах НАТО / Инфографика: Главред

"Были расчеты, что россияне могут провести локальную войну примерно через полгода. Скорее всего, это будет Балтийская страна. Это может быть Эстония, в частности Нарва. Туда могут зайти "зеленые человечки". Таким образом Россия будет проверять реакцию НАТО на 5 статью", - отметил Гетьман.

Европейский Союз с экономической точки зрения такой же мощный, как Китай или Соединенные Штаты. Если посмотреть на валовой внутренний продукт, то ЕС, США и Китай производят примерно одинаковое количество товаров и услуг. Возможностей у ЕС не меньше, чем у США, отметил майор запаса НГУ.

"Война происходит в Европе, и наибольшая опасность для европейских стран. Надо создавать что-то вроде европейского НАТО. Президент Зеленский предложил создать единые Вооруженные силы ЕС, и это не новая идея. Разговоры об этом идут уже не первый год. Предложение вызвало нервную реакцию поляков, которые заявили, что такого не будет. Они прекрасно понимают, что в случае создания объединенных Вооруженных сил, Украина будет играть первую скрипку. Однако каждая страна должна отвечать за себя, и нужно быть скромнее в высказываниях", - добавил он.

Новости России

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ нацелилась на страны НАТО. Согласно отчету известно, что Россия готовится к длительной конфронтации с НАТО. Кремль применяет все доступные инструменты спецслужб, чтобы дестабилизировать Запад и подорвать поддержку Украины.

Стало известно, что РФ может быстро восстановиться и начать новую войну. Обещание президента США Дональда Трампа выступить посредником в мирном соглашении между Украиной и страной-агрессором Россией позволит Кремлю восстановить военную мощь и вступить в сговор с "новой осью агрессоров".

Названы вероятные сроки, когда Россия может начать новую войну. Александр Морозов заявил, что что новая война не является неизбежной, однако при определенных обстоятельствах РФ может начать новую агрессию. Агрессию РФ может начать через 5-7 лет после достижения перемирия в Украине.

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