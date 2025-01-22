После мирного соглашения: РФ может быстро восстановиться и начать новую войну

Как только в Украине замолчат пушки, произойдет возрождение РФ.

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Завершение войны в Украине / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Соглашение с РФ позволит Кремлю восстановить военную мощь

РФ будет намного лучше в следующий раз

Россия сможет очень быстро восстановить свои силы

Обещание президента США Дональда Трампа выступить посредником в мирном соглашении между Украиной и страной-агрессором Россией позволит Кремлю восстановить военную мощь и вступить в сговор с "новой осью агрессоров". Об этом заявил высокопоставленный командующий британской армии, генерал-лейтенант Майк Элвисс, пишет The Times.

По его словам, как только закончится война в Украине, начнется гонка за восстановление бронетанковых войск, поскольку страны будут готовиться к следующей войне.

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"Как только в Украине замолчат пушки, произойдет возрождение РФ, её восстановление и новый заговор с новой осью агрессоров", - сказал британский генерал.

В то же время, издание отметило, что Китай, Иран и Северная Корея рассматриваются Элвисом как часть "оси агрессоров", которые сотрудничают с Кремлем для дестабилизации западных стран.

"Старшие офицеры в Министерстве обороны считают, что как только Трамп заключит мирное соглашение, между РФ и Западом начнутся гонки по подготовке своих армий к следующему конфликту", - говорится в сообщении.

Кроме того, существует мнение, что РФ будет "гораздо лучше в следующий раз", потому что российская армия постоянно адаптируется к бою.

Генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО, заявил, что, по его мнению, Россия уже быстро восстанавливает свои силы и вернется к уровню военного потенциала 2022 года "быстрее, чем мы думаем".

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине генерал-лейтенанту Киту Келлогу закончить войну Украины с Россией за сто дней, однако почти никто не думает, что он сможет это сделать - особенно россияне.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что целью новой вашингтонской Администрации является завершение войны в Украине таким образом, чтобы через несколько лет она не началась снова.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным дадут понять президенту США Дональду Трампу, что со страной-агрессором не о чем договариваться.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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