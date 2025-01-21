"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

Зеленский отметил, что вокруг Трампа много голосов, поэтому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию о войне в Украине.

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Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Кратко:

Зеленский подчеркнул, что у него с Трампом хорошие отношения

Украинский президент отметил, что Трамп стремится достичь мира и закончить войну до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него действительно хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года.

В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине, подчеркнул Зеленский. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января.

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"У нас действительно хорошие отношения. Но сегодня мы имеем такое прагматичное время. Лишние голоса иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформационную позицию, или позицию пророссийскую. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали. Чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше, для того, чтобы он быстро понимал детали и риски. Риски, которые могут быть в будущем. При чем очень быстро", - отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Трамп хочет завершить войну в Украине до конца 2025 года. Зеленский подчеркнул, что войну надо закончить не просто быстро, а прежде всего справедливо.

"Трамп мне сказал, и потом он публично об этом говорил - он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал: "Мы - ваш партнер, эта война у нас. Мы знаем все болезненные места, мы знаем, как для нас это больно. Мы теряли наших людей, это самая большая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для нас, для украинцев. Чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали. И мне кажется, это самое главное. По крайней мере, мы будем делать все для этого", - сказал Зеленский.

Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Какие заявления делал Трамп после инаугурации - последние новости

Как ранее сообщал Главред, после инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине. Президент США заявил о планах встретиться с российским диктатором Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

Также ранее сообщалось, что Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне - Зеленский готов к сделке. Дональд Трамп сообщил, что президент Украины сказал ему, что хочет заключить мирное соглашение.

Напомним, стало известно, прекратится ли помощь Украине от США - в СНБО сделали заявление после указа Трампа. Глава ЦПД Совета нацбезопасности и обороны объяснил, заденет ли Украину указ Трампа о прекращении помощи от США другим странам на три месяца.

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