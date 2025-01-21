Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

Алёна Воронина
21 января 2025, 17:27
126
Зеленский отметил, что вокруг Трампа много голосов, поэтому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию о войне в Украине.
Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скрин с видео

Кратко:

  • Зеленский подчеркнул, что у него с Трампом хорошие отношения
  • Украинский президент отметил, что Трамп стремится достичь мира и закончить войну до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него действительно хорошие отношения с американским президентом Дональдом Трампом. Он отметил, что Трамп стремится достичь мира и хочет закончить войну до конца года.

В то же время вокруг Трампа много разных голосов, а потому важно, чтобы эти "голоса" были правильными и доносили реальную ситуацию относительно войны в Украине, подчеркнул Зеленский. Об этом он сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе во вторник, 21 января.

видео дня

"У нас действительно хорошие отношения. Но сегодня мы имеем такое прагматичное время. Лишние голоса иногда вокруг президента Трампа доносят дезинформационную позицию, или позицию пророссийскую. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкая, чтобы ее слышали. Чтобы голосов вокруг президента Трампа было больше, для того, чтобы он быстро понимал детали и риски. Риски, которые могут быть в будущем. При чем очень быстро", - отметил Зеленский.

Украинский президент отметил, что Трамп хочет завершить войну в Украине до конца 2025 года. Зеленский подчеркнул, что войну надо закончить не просто быстро, а прежде всего справедливо.

"Трамп мне сказал, и потом он публично об этом говорил - он будет делать все, чтобы закончить войну в этом году. Я ему сказал: "Мы - ваш партнер, эта война у нас. Мы знаем все болезненные места, мы знаем, как для нас это больно. Мы теряли наших людей, это самая большая потеря для нас. Мы хотим закончить войну в этом году. Но не просто быстро, а справедливо прежде всего, надежно для нас, для украинцев. Чтобы они вернулись домой, жили в безопасности и работали. И мне кажется, это самое главное. По крайней мере, мы будем делать все для этого", - сказал Зеленский.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп/ Инфографика: Главред

Какие заявления делал Трамп после инаугурации - последние новости

Как ранее сообщал Главред, после инаугурации Трамп сделал важное заявление о войне в Украине. Президент США заявил о планах встретиться с российским диктатором Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены.

Также ранее сообщалось, что Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне - Зеленский готов к сделке. Дональд Трамп сообщил, что президент Украины сказал ему, что хочет заключить мирное соглашение.

Напомним, стало известно, прекратится ли помощь Украине от США - в СНБО сделали заявление после указа Трампа. Глава ЦПД Совета нацбезопасности и обороны объяснил, заденет ли Украину указ Трампа о прекращении помощи от США другим странам на три месяца.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп новости Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Приведет к окончанию войны": Зеленский озвучил стратегию Украины

"Приведет к окончанию войны": Зеленский озвучил стратегию Украины

17:58Украина
"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

17:27Украина
Чрезвычайное положение в США и смертная казнь: какие первые указы подписал Трамп

Чрезвычайное положение в США и смертная казнь: какие первые указы подписал Трамп

17:16Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Не поможет Patriot и SAMP-T: назван единственный способ справиться с "Орешником"

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Начнется трудный период в жизни: что нельзя делать 21 января - приметы

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Врезал почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 22 января: Водолеям - большие деньги, Ракам - карьерный успех

Гороскоп на завтра 22 января: Водолеям - большие деньги, Ракам - карьерный успех

Последние новости

18:10

Что сделать, чтобы обувь не скользила: два метода, которые спасут от травм

17:58

"Приведет к окончанию войны": Зеленский озвучил стратегию Украины

17:57

Санкции в действии: поставки российской нефти остановились

17:55

Не Курском едиными: ВСУ могут расширить наступление сразу в двух областях РФ

17:45

"Призрак" Джоли не отпускает: Брэд Питт откладывает свадьбу с новой возлюбленной

Базовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – ЗагороднийБазовый сценарий Трампа по войне в Украине предполагает проигрыш Путина – Загородний
17:27

"Хочет закончить войну до конца года": Зеленский сказал, какие у него отношения с Трампом

17:16

Чрезвычайное положение в США и смертная казнь: какие первые указы подписал Трамп

16:56

Зеленский в Давосе: РФ имеет 1,5 млн солдат, Европе нужно объединиться

16:33

"Затроллил" Фицо и предупредил Европу об угрозе: Зеленский выступил в Давосе

Реклама
16:27

Меньше, чем все думают: сколько можно хранить мясо утки в холодильнике

16:00

Что значит, если чешутся губы: народные приметы

16:00

Кто будет получать выплаты за без вести пропавших военных: изменения с 1 февраля

15:52

Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

15:49

Когда будут переговоры делегации Украины с командой Трампа: нардеп назвал сроки

15:40

Самые скромные мужчины по знаку зодиака: все покажут делами

15:20

"С разгона ударился в столб": в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен

15:15

На покупку дронов ежемесячно будем выделять миллиарды гривен - Умеров

15:00

Прекратится ли помощь Украине от США: в СНБО сделали заявление после указа Трампа

14:56

Самый недорогой салат: рецепт, который полюбят все

14:53

Как быстро почистить чеснок: шеф-повар поделился простыми способами

Реклама
14:45

Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях

14:41

Белый лебедь в руках Трампа: каким был второй инаугурационный наряд МеланииВидео

14:09

Дождь и мокрый снег накроют Украину: в каких областях будут самые сильные осадки

14:03

Почему мигает кнопка кондиционера в машине: самые распространенные причины

13:58

"Нужно показать результат": нардеп Чернев назвал срок завершения Трампом войны

13:56

Трамп раскрыл количество погибших бойцов ВСУ на войне: Зеленский готов к соглашению

13:43

Зеленский прибыл в Швейцарию: какая цель визита

13:08

Вырастут ли цены на продукты в феврале: прогноз эксперта

13:07

"Тело отказывается работать": Tayanna пожаловалась на осложнения после болезни

13:00

Изумительные пальчики из вчерашнего картофельного пюре - бомбический рецептВидео

12:57

"Российские лодки – повсюду": Трамп сказал, зачем хочет купить Гренландию

12:54

ОККО и "Повернись живим" передали десантникам оружие и технику на 500 млн грн. Она уже уничтожает врага

12:47

Курс доллара в феврале 2025: на сколько подорожает валюта в Украине

12:28

"Любовница" Потапа публично стала на его сторону - детали

12:00

Доллар по 43, новые правила бронирования и лимиты на переводы: что изменится для украинцев с 1 февраля

11:55

Владимир Кличко хочет вернуться на ринг, чтобы сразиться за титул - промоутер

11:50

Трамп возобновил указ о смертной казни: чем это грозит США

11:48

На столе у Трампа появилась красная кнопка: для чего она нужна президенту США

11:38

На заводах пылают пожары: ВСУ поразили важные объекты в РФ - Генштаб

11:17

Орбан поздравил Трампа и намекнул на оккупацию столицы одной из стран Европы

Реклама
11:12

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - жертвы, Свиньям - потеря денег

10:55

За время войны разбогател на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ

10:28

В Харьковской области РФ пытается прорваться вперед: военные раскрыли ситуацию

10:24

"Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

10:20

Трамп поставил на паузу помощь другим странам на три месяца

10:19

Украину атаковали более 130 дронов: сколько сбили и какие последствияФото

10:11

Все растает за 30 минут: как легко очистить духовку и стекло от жира

09:41

Украинка Александра Николаенко засветилась на инаугурации Трампа - как выглядит

09:36

Хочет капитуляции Украины: Путин заявил, что готов к переговорам с США – ISW

09:34

РФ готовится быстрее всего захватить город: на фронте критическая ситуация

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять