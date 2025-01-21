Чрезвычайное положение в США и смертная казнь: какие первые указы подписал Трамп

После инаугурации президент США Дональд Трамп сразу подписал ряд указов, отражающих его стремление осуществить радикальные изменения в политике США.

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Трамп подписал первые указы и вспомнил Украину / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Что сказал Трамп об Украине

Повлияет ли на Украину приостановка внешней помощи

Трамп ввел чрезвычайное положение в США в нескольких сферах

После инаугурации 20 января 2025 года Дональд Трамп сразу приступил к выполнению своих обещаний, подписав ряд важных указов, которые существенно меняют политический ландшафт США. Эти решения охватывают широкий спектр вопросов - от международной политики до внутренних изменений в управлении страной. Одними из первых действий нового президента стали указы, которые касаются как экономической, так и социальной сфер, в частности реформирование системы предоставления гражданства, изменения во внешней политике, а также усиление национальной безопасности.

Главред собрал основные указы и заявления Дональда Трампа после возвращения в Белый дом.

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Заявления Трампа об Украине

Президент США Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете после инаугурации 20 января, заявил о намерениях способствовать скорейшему завершению войны между Россией и Украиной. По его словам, этот конфликт должен закончиться "как можно скорее", передает CNN.

Трамп также объявил о планах встретиться с российским президентом Владимиром Путиным после подготовки соответствующих переговоров. По словам американского лидера, работа над организацией встречи уже продолжается.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", - сказал Трамп.

Вспоминая свои предвыборные обещания положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп шутливо отметил, что у него еще есть полдня, чтобы выполнить обещанное.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Президент США подчеркнул, что Россия столкнется с "большими проблемами", если Путин откажется от заключения соглашения о прекращении войны. В то же время он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов к переговорам.

"Не знаю, хочет ли этого Путин. Он должен заключить соглашение. Я думаю, он разрушает Россию, не заключая соглашение. Я думаю, что у России будут большие проблемы", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома.

Трамп добавил, что Путин "не может быть доволен" ходом войны, которая длится уже три года. Он также пообещал как можно скорее встретиться с российским лидером, чтобы "выяснить все детали".

По словам Трампа, в течение полномасштабного конфликта Россия потеряла более миллиона военных, а потери Украины, по его оценке, составляют около 700 тысяч.

На вопрос о том, сколько еще продлится война, Трамп отметил, что сначала многие считали, что она закончится за неделю, однако она затянулась на три года, сообщает Politico.

У Трампа спросили, сколько еще, по его мнению, продлится начатая РФ война в Украине. Глава Белого дома заявил, что в начале большинство людей думали, что это продлится неделю, но затянулось на три года, передает Politico.

"Мы имеем цифры, что почти миллион российских военных были убиты. Было убито 700 000 украинских военных. Россия больше, у нее большая армия, поэтому и потери больше", - высказался Трамп.

Ключевые назначения

Президент США Дональд Трамп после инаугурации 20 января подписал документы о назначении членов своей команды на ключевые правительственные должности, сообщил Белый дом.

До утверждения нового министра обороны Сенатом временным главой Пентагона станет Роберт Салессес, который ранее занимал должность среднего звена в этом ведомстве. Ожидается, что на этой неделе комитет Сената по вооруженным силам рассмотрит кандидатуру Пита Хегсета, предложенного Трампом на эту должность.

Исполняющим обязанности генерального прокурора США назначен Джеймс Макгенри. Временное руководство Государственным департаментом США перейдет к дипломату Лизе Кенни, пока Сенат не утвердит предложенного Трампом кандидата - сенатора Марко Рубио.

Трамп также подписал указ, что на будущих президентских инаугурациях флаги должны быть подняты полностью. 20 января, во время инаугурации, флаги в Вашингтоне не были приспущены, вопреки распоряжению предыдущего президента Джо Байдена, который объявил траур в память о недавно умершем президенте Джимми Картере.

Смертная казнь

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, подписал указ о смертной казни, который обязывает генерального прокурора обеспечить штаты достаточным количеством препаратов для смертельных инъекций с целью исполнения приговоров. Документ обнародован на сайте Белого дома.

Указ, изданный вскоре после возвращения Трампа в Белый дом, обязывает Министерство юстиции активно добиваться смертной казни в соответствующих федеральных делах и содействовать штатам в сохранении запасов препаратов для исполнения смертной казни. Также Трамп поручил использовать федеральную юрисдикцию для обеспечения смертной казни в делах, связанных с убийствами правоохранителей или смертными преступлениями, совершенными иностранцами, находящимися в стране нелегально. Он также настоял на пересмотре решений Верховного суда, которые ограничивают возможности правительств штатов и федерального правительства в вынесении смертных приговоров.

"Святая обязанность правительства - защищать своих граждан от отвратительных действий, и моя администрация не потерпит усилий, направленных на то, чтобы затормозить и выхолостить законы, которые санкционируют смертную казнь против тех, кто совершает ужасные акты насилия против американских граждан", - говорится в указе Трампа.

Трамп помиловал участников штурма Конгресса

Президент США Дональд Трамп в первый день своего президентства выполнил предвыборное обещание, помиловав почти всех из 1500 человек, обвиняемых в связи с событиями 6 января 2021 года, когда произошло нападение на Капитолий. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Это решение фактически отменило четыре года судебного преследования, включая более 1100 обвинительных приговоров, в деле, которое Министерство юстиции назвало крупнейшим расследованием в истории США. Трамп также смягчил приговоры некоторым обвиняемым. В частности, он помиловал бывшего лидера Proud Boys Энрике Таррио, приговоренного к 22 годам заключения, и уменьшил наказание основателю Oath Keepers Стюарту Роудсу, которому ранее назначили 18 лет заключения.

Массовое помилование, которое противоречило обещанному "индивидуальному подходу", вызвало критику даже среди республиканцев, которые были против освобождения тех, кто совершал нападения на полицию. Указ также поручил Министерству юстиции закрыть все связанные дела, в том числе те, где обвиняемые ждали суда или приговора. Для более 700 осужденных это будет иметь ограниченное влияние, поскольку большинство из них уже отбыли свои наказания или не находились за решеткой.

Приостановление внешней помощи

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ, предусматривающий временное приостановление всех программ внешней помощи США на 90 дней для проверки их соответствия его политическим целям. Об этом со ссылкой на Белый дом и AP пишет "Европейская правда".

В документе отмечается, что индустрия иностранной помощи часто противоречит интересам и ценностям Америки. Там указано, что поддержка других стран иногда дестабилизирует мировой мир, продвигая идеи, которые противоречат стабильности и гармонии как внутри государств, так и между ними.

Трамп подчеркнул, что дальнейшая внешняя помощь США будет предоставляться только в полном соответствии с его внешней политикой.

Государственный секретарь Марко Рубио во время слушаний в Сенате заявил, что каждый потраченный доллар и каждая программа должны быть оправданы ответами на три ключевых вопроса: делает ли это Америку более безопасной, сильной и процветающей.

Указ предусматривает, что решение о финансировании программ будет принимать Рубио или назначенное им лицо после консультаций с Административно-бюджетным управлением. Основными органами, осуществляющими контроль за иностранной помощью, остаются Государственный департамент и Агентство США по международному развитию.

Остановят ли США помощь Украине

Подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной поддержки Украины. Об этом сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Подписанный президентом США Трампом указ о приостановлении международной помощи на 90 дней не касается военной помощи Украине. Это все о других вещах", - написал он в телеграмме.

Как отметил народный депутат Ярослав Железняк, в СМИ и социальных сетях активно распространяется информация о том, что Трамп якобы "замораживает внешнюю помощь от США".

"Коротко: нас это не касается. Помощь Конгресса мы выбрали (там только часть от президента остается, но это не имеет отношения к указу). Новую помощь не проголосовал Конгресс. Все. Не разводите измену там, где ее нет", - отметил нардеп.

Основные предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

США вышли из ВОЗ

Президент США Дональд Трамп в первый день своего нового президентского срока, 20 января, подписал указ об официальном выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В тексте документа, обнародованном на сайте Белого дома, указано, что этот шаг обусловлен предыдущей критикой организации, в частности за ее "ненадлежащее реагирование на пандемию COVID-19" и "другие глобальные кризисы в области здравоохранения". Также отмечается неспособность ВОЗ провести необходимые реформы и обеспечить независимость от политического влияния государств-членов.

В указе подчеркивается дисбаланс финансовых обязательств США по сравнению с другими странами. В частности, отмечается, что Китай, с населением в 1,4 миллиарда человек, делает взносы в организацию почти на 90% меньше, чем США, несмотря на значительную разницу в населении.

В связи с этим указом США прекращают все финансовые взносы в ВОЗ и больше не будут участвовать в ее деятельности.

Переименование Мексиканского залива и не только

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ, предусматривающий переименование ряда достопримечательностей страны, в частности возвращение названия горы Мак-Кинли на Аляске и официальное переименование Мексиканского залива в Американский залив. Как указано в Белом доме, этот шаг направлен на "чествование американского величия". Указ опубликован на сайте Белого дома.

"В национальных интересах пропагандировать выдающееся наследие нашей нации и обеспечить, чтобы будущие поколения американских граждан чтили наследие наших американских героев", - говорится в тексте указа.

Согласно документу, опубликованному на сайте Белого дома, самая высокая гора США, которая с 2015 года носила название Денали в знак уважения к коренному населению, теперь снова будет называться Мак-Кинли. Указ называет решение администрации Барака Обамы переименовать гору "оскорблением наследия президента Мак-Кинли", который отстаивал национальные ценности и стал жертвой нападения на эти идеалы.

Также в документе содержится распоряжение министру внутренних дел работать с коренными народами Аляски и другими организациями для определения новых названий памятников, отражающих культуру и историю региона.

Относительно Мексиканского залива, указ подчеркивает его значимость для экономики США, требуя официального использования названия "Американский залив" во всех федеральных картах и документах.

Отдельно указывается на необходимость реформирования Совета по географическим названиям США. Трамп поручил пересмотреть его состав и назначить новых членов, которые бы соответствовали ценностям его администрации.

Отложение запрета TikTok

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который откладывает запрет китайской социальной сети TikTok на 75 дней. Как пишет Reuters, президент поручил департаменту юстиции не вводить санкций против платформы, предоставив администрации время для анализа ситуации и определения дальнейших действий в отношении TikTok.

Также правительство обязано уведомить компании Apple, Google и Oracle, что деятельность TikTok не выявляет нарушений, позволяя возобновить загрузку приложения через популярные магазины. Несмотря на то, что доступ к TikTok через сайт не ограничен, установить приложение на смартфоны пока невозможно.

Указ об отмене термина "гендер"

Отдельным указом Трамп приказал заменить термин "гендер" на "пол" во всех документах, выданных правительством США, признавая только два пола - мужской и женский, которые не подлежат изменению. Об этом говорится в указе президента США Дональда Трампа, передает Reuters

Указ обязывает придерживаться биологической классификации лиц как мужчин или женщин, отменяя политики, которые способствовали защите прав ЛГБТК+ сообщества и поддерживали равенство.

"Мы создадим общество, которое не различает цвет кожи и базируется на заслугах. С сегодняшнего дня официальной политикой правительства Соединенных Штатов будет то, что существуют только два пола: мужской и женский", - сказал он.

Эти меры были приняты в День Мартина Лютера Кинга-младшего, символический для движения за гражданские права.

Правозащитники выступили с критикой. Президент организации Human Rights Campaign Келли Робинсон заявила, что правозащитники готовы бороться против этих изменений, которые они считают вредными и дискриминационными.

Выход США из Парижского климатического соглашения

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Парижского климатического соглашения, осуществив это уже второй раз в истории страны. Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

Согласно тексту указа, посол США при ООН должен немедленно направить официальное письменное уведомление о выходе страны из соглашения в соответствии с положениями Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Посол Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций немедленно подает официальное письменное уведомление о выходе Соединенных Штатов Америки из Парижского соглашения в соответствии с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата", - говорится в указе.

Агентство Reuters сообщает, что подписание указа состоялось перед сторонниками Трампа на арене Capital One в Вашингтоне.

"Я немедленно выхожу из несправедливого, одностороннего мошенничества Парижского климатического соглашения. Соединенные Штаты не будут саботировать свои собственные индустрии, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду", - заявил он.

Этот шаг демонстрирует скептическое отношение администрации Трампа к проблеме глобального потепления и соответствует ее приоритетам в снятии ограничений с нефтедобывающих и газовых компаний для максимизации их производства.

Ограничение получения гражданства по праву рождения

В первый день своего президентства Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий пересмотр правил предоставления гражданства детям, рожденным на территории США. Об этом сообщает CNN.

Согласно информационному бюллетеню, оказавшемуся в распоряжении издания, указ запрещает федеральным учреждениям выдачу определенных документов, которые обычно получают граждане США.

Этот приказ вступит в силу в течение 30 дней и будет распространяться на детей, рожденных после его введения. Он касается случаев, когда родители находятся в США нелегально, или когда мать находится в стране временно, например, по визе, а отец не является гражданином США.

Указ базируется на трактовке фразы "подпадают под юрисдикцию", которая содержится в 14-й поправке к Конституции США. Сторонники более строгой иммиграционной политики считают, что дети нелегальных мигрантов не подпадают под эту юрисдикцию и, соответственно, не должны автоматически получать гражданство согласно Конституции.

Чрезвычайное положение на границе США

На южной границе США введено чрезвычайное положение. Президентский указ предусматривает направление вооруженных сил, включая Национальную гвардию, для поддержки Министерства внутренней безопасности в охране границы, а также немедленное возобновление строительства стен и других физических заграждений. Об этом сообщает "Голос Америки".

Несколько указов определяют ситуацию на границе с Мексикой как "вторжение". Один из них отменяет инициативы Джо Байдена от 2021 года, другой запрещает въезд иностранцам, которые "участвуют во вторжении через южную границу". Еще один документ поручает размещение барьеров и необходимого персонала вдоль границы.

Особое внимание уделено роли военных. Президент поручил Северному командованию ВС США быть готовым к противодействию "вторжению", включая незаконную миграцию, торговлю наркотиками, контрабанду, торговлю людьми и другие преступления.

Чрезвычайное положение в сфере энергетики

Президент также объявил чрезвычайное положение в области энергетики из-за "критического дефицита энергетической инфраструктуры". Указ отмечает, что необходимо устранить последствия предыдущей политики и противодействовать "растущим угрозам от враждебных иностранных игроков".

Среди основных мероприятий:

ускорение реализации энергетических проектов на федеральных землях;

разрешение на круглогодичную продажу бензина E15 (15% этанола) для предотвращения дефицита;

оценка уязвимости энергетической инфраструктуры, в частности на Западном побережье, Северо-Востоке и Аляске.

Другой указ направлен на снижение регуляторных барьеров, увеличение добычи энергии в США и снижение ее стоимости. Запланировано поощрение разведки ресурсов на федеральных землях и в водах, продвижение США как мирового лидера по добыче редкоземельных минералов и обеспечение стабильного энергоснабжения.

Документ также отменяет политики, способствовавшие электромобилям, и упрощает регулирование для автомобилей с бензиновыми двигателями. Он касается и товаров широкого потребления, таких как лампы накаливания, газовые плиты, посудомоечные и стиральные машины, разрешая их производство и продажу.

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