Армия РФ контролирует важную трассу под Покровском: Снегирев раскрыл прорыв россиян

Основная задача оккупантов на фронте - создание угрозы оперативного окружения и вытеснение подразделений ВСУ.

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Какая ситуация в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: deepstatemap

Ключевые тезисы Снегирева:

Ежедневные потери армии РФ составляют от 300 до 500 человек

На Покровском направлении вышли на контроль над важными трассами

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что в течение последнего месяца армия РФ продвинулась на 1,5 км на Покровском направлении. Во время своего наступления россияне потеряли по меньшей мере от 10 до 15 тысяч человек.

Он также сообщил о том, что украинский фронт якобы посыпался, не соответствуют действительности.

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"Относительно Покровского направления, распространяется информация, что до Днепропетровской области осталось всего 5 км. Однако следует отметить, что месяц назад это расстояние составляло 6,5 км. То есть за месяц россияне смогли продвинуться не более чем на 1,5 км", - отметил Снегирев в эфире телеканала "Еспресо"

На Покровском направлении ежедневные потери оккупационных войск составляют от 300 до 500 человек. За месяц продвижения на полтора километра оккупанты потеряли по меньшей мере от 10 до 15 тысяч человек.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Причем, за весь период боев на этом участке фронта, по данным украинского ГУР, потери оккупантов составили 150 тысяч человек.

"Такое количество военных россияне потеряли только на одном направлении. Потери бронетехники составляют 1800 единиц, но есть определенное продвижение. Оккупанты сейчас вышли на непосредственный контроль над трассами Покровск - Константиновка и Покровск - Межевая. Основная задача оккупантов - создание угрозы оперативного окружения и вытеснение подразделений ВСУ с занятых позиций. То есть они пытаются избежать непосредственных боевых действий в городской застройке", - подчеркнул Снегирев.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Война в Украине - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, что войска РФ пытаются обойти Покровск. Роман Костенко сообщил, что на данный момент нет угрозы окружения города. Нельзя исключать, что враг попытается зайти в Покровск и начать выбивать из него Силы обороны Украины, но тогда россиян ждет повторение событий Бахмута.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский спрогнозировал, смогут ли ВСУ удержать Покровск. Сейчас противник прилагает все усилия, чтобы захватить город в кратчайшие сроки. Также оккупанты сосредотачивают на данном направлении свои лучшие подразделения и части.

В ВСУ раскрыли новую тактику РФ на фронте. Российские оккупанты на Торецком направлении применяют тактику "верблюдов-камикадзе", которую переняли у "вагнеровцев". Также россияне используют раненых солдат для выполнения задач на фронте.

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