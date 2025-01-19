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Войска РФ пытаются обойти Покровск: нардеп оценил угрозу окружения города

Андрей Ганчук
19 января 2025, 11:54
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Не исключено, что враг попытается зайти в Покровск с целью выбить из города Силы обороны, сказал Роман Костенко.
Покровск, войска РФ
У российских войск нет сил быстро окружить Покровск - нардеп / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Главное из заявления Костенко:

  • Угрозы окружения Покровска сейчас нет
  • Войска РФ могут попытаться зайти в Покровск
  • Если РФ пойдут прямо на Покровск, их может ждать второй Бахмут

Российские оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но сейчас нет угрозы окружения города. Нельзя исключать, что враг попытается зайти в Покровск и начать выбивать из него Силы обороны Украины, но тогда россиян ждет повторения событий Бахмута. Об этом заявил секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от фракции Голос Роман Костенко.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что сейчас ситуацию в направлении города Покровск нельзя назвать плохой на стратегическом уровне.

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"То, что мы сейчас видим, враг пытается с юга обойти город. Но не выглядит так, что есть полуокружение. Если даже они перережут трассу, то пути снабжения туда будут. И так выглядит, что враг все же не хочет втянуться в еще один Бахмут, а хочет обходить. Он вытягивает такой "рукав", который является уязвимым нашей стороной. Это может быть угроза для врага - таким узким путем выдвигаться, пытаясь отрезать Покровск", - сказал Костенко.

Покровск Инфографика
Кратко о Покровске / Инфографика: Главред

Оккупанты пока не могут быстро окружить Покровск

Как утверждает нардеп, для продолжения наступления на данном участке враг будет вынужден расширять плацдарм в сторону Великой Новоселки, чтобы он не был узким.

"Есть ли у них для этого силы (для окружения Покровска)? Для того чтобы сделать это очень быстро - нет. Те же Новоселки они пытаются очень долго окружить, несут большие потери. Поэтому на сейчас угрозы окружения Покровска нет", - говорит парламентарий.

Враг может пойти в бои за Покровск

Также он допустил сценарий, при котором россияне попытаются не обходить Покровск, а зайти в город.

"Сейчас не понятно будет ли враг окружать, или примет решение заходить в Покровск и выбивать наши Силы обороны. Если втянется, то история может повториться такая как в Бахмуте, то есть он будет нести большие потери. Возьмет ли город? Это война и сказать сейчас, кто победит, трудно, это мы уже увидим на поле боя", - объяснил Костенко.

По словам депутата, командование Сил обороны держит ситуацию на данном участке фронта под контролем.

"Ситуация, возможно, на тактическом уровне плохая, но на стратегическом - не является плохой. Потому что те территории, по которым продвигается противник - не являются критическими. На стратегическом уровне: мы ведем стратегическую оборону, противник там движется по 100-200 метров, где-то 300, но при этом несет огромные потери, мы уничтожаем его наступательный потенциал. И возможно можно было бы упереться в лоб, но это привело бы к большим потерям наших сил", - сказал нардеп.

Также он уверен, что у командования Сил обороны есть свой замысел относительно уничтожения наступательного потенциала врага.

"И насколько мне известно, есть расчеты того, что в ближайшее время наступление будет остановлено. А остановлено оно может быть, когда наступательный потенциал сбит", - подчеркнул Роман Костенко.

Бои за Покровск – новости по теме:

Как сообщал Главред, командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов ранее заявил, что оккупанты пытаются обойти Покровск с юга на запад, поскольку стремятся подойти к Днепропетровской области. Враг "хочет" обрезать логистику и взять Покровск.

Оккупанты разрушили часть позиций ВСУ под Покровском, сообщали в оперативно-стратегической группировке Хортица. Силы обороны предпринимают меры для стабилизации ситуации.

Россияне стягивают войска для прорыва на Покровск, считают аналитики Института изучения войны. Они стягивают военные силы с Кураховского направления и пытаются получить более выгодные позиции для наступления на город.

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Покровск - что о нем известно

Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек.Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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