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Цель не Покровск: враг обходит город и приближается к Днепропетровщине - СМИ

Анна Косик
12 января 2025, 09:32
1807
Враг уже на расстоянии 7 километров до админграницы Днепропетровской области.
Покровское направление, ВСУ
Враг хочет развить наступление в еще одной области Украины / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с DeepState

Что сказали военные:

  • Армия РФ заблокировала трассу Межевая-Покровск
  • Враг приближается к границам с Днепропетровской областью
  • Захват Покровска не является приоритетом для врага

Несколько месяцев враг пытается захватить город Покровск, что в Донецкой области, бросая на это направление много сил и средств. Однако украинские военные утверждают, что сейчас у врага появилась другая главная цель.

Как рассказали в комментарии УП двое военнослужащих, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении, в частности командир 108-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов, армия страны-агрессора России хочет приблизиться к Днепропетровщине, поэтому штурмует Покровск не в лоб, а пытается обойти город с юга на запад.

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Уже известно, что оккупационные силы движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное. Согласно карте аналитиков DeepState, враг уже в 2 километрах оттуда.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Это указывает на то, что врагу, скорее всего, удалось полностью заблокировать трассу Межевая-Покровск, которая была важной логистической артерией ВСУ между Днепропетровской областью и Покровском.

"Это было очевидно. Россияне хотят обрезать логистику и взять город (Покровск - Главред) без боя", - отметил Филимонов.

По словам другого военнослужащего, Покровск не является целью противника, ведь ключевая задача армии РФ теперь выйти в Днепропетровскую область и развить наступление в пределах этой области. Как известно, расстояние от вражеского выступления под Котлиным и Удачным до админграницы с Днепропетровской областью составляет всего 7 километров.

Угроза продвижения врага в Днепропетровской области

Накануне, как писал Главред, военный эксперт Алексей Гетьман предупредил, что российским оккупантам осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины.

Ранее также сообщалось, что российские военные прикладывают усилия, чтобы обойти Покровск слева и перерезать дорогу, которая ведет в Днепропетровскую область.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан заявлял, что РФ может войти на территорию Днепропетровской области в 2025 году, но у оккупантов нет возможностей для глубокого проникновения. Основная угроза идет с южного направления - из района Времовского выступа.

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Кто такой Сергей Филимонов?

Сергей Филимонов - украинский военный и общественный деятель, ветеран "Азова", лидер неформального молодежного движения "Гонор", бывший руководитель киевской ячейки "Гражданского Корпуса Азов" и киевской ячейки партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". С 2022 года - командир роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи".

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