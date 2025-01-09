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Продвинулись на 40 км за год: майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину

Алёна Воронина
9 января 2025, 11:38
172
До административных границ Днепропетровской области российским войскам осталось немного.
Украинские военные, российские военные
Майор сказал, зайдут ли россияне на Днепропетровщину/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Основные тезисы Гетьмана:

  • Армии РФ осталось немного до админграниц Днепропетровской области
  • Однако это не означает, что есть серьезная угроза для областного центра - Днепра
  • Чтобы дойти до пригорода Днепра, россиянам понадобится несколько лет

Российским оккупантам осталось немного до административных границ Днепропетровской области. Вполне возможно, что они смогут дойти до Днепропетровщины.

Однако это не означает, что продвижение войск РФ представляет угрозу самому городу Днепр - до областного центра россиянам очень далеко, и шансов, что они дойдут до него крайне мало. Такое мнение высказал военный эксперт, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман в интервью Главреду.

"Дело в том, что с февраля 2024 года максимальное расстояние, которое удалось преодолеть российским войскам, составляет 40 км. Продвижение за год всего на 40 км с огромными потерями для любой армии не является успехом, более того, можно сказать, что наступательная операция, к которой наш враг тщательно готовился, задействовал большое количество живой силы и техники, мобилизовал за большие деньги (от 6 до 20 тысяч долларов) контрактников, стала неудачной", - подчеркнул Гетьман.

Он отметил, что не оправдались надежды большинства жителей депрессивных регионов страны-агрессора России, которые были уверены, что повоюют и вернутся домой тратить заработанные на войне тысячи долларов, ведь подавляющее большинство из них (более 800 тысяч российских оккупантов) было уничтожено на этой войне.

Гетьман сказал, что российские захватчики вполне могут продвинуться к административным границам Днепропетровщины, и бои действительно могут начаться на территории еще одной области Украины. Но, по его словам, не следует считать, что вся Днепропетровщина будет охвачена войной.

"Если взять калькулятор и рассчитать скорость продвижения российских войск в прошлом году, то мы увидим, что она равнялась скорости улитки, которая за одну минуту преодолевает 8 сантиметров - это примерно ширина вашей ладони. Просто разделите расстояние, которое оккупанты преодолели, на время, потраченное на это, и вы получите именно 8 см в минуту. Но, конечно, это все равно является продвижением, и этим нельзя пренебрегать", - сказал военный эксперт.

По его словам, для того, чтобы дойти хотя бы до пригорода Днепра, россиянам понадобится несколько лет.

"Кроме того, достижение административных границ области не откроет перед вражескими войсками никаких ворот или путей. Хотя у нас время от времени говорят, что как только российские войска захватят определенный населенный пункт, они смогут дальше стремительно и свободно продвигаться на большие расстояния. Не будут! Повсюду есть наши войска, которые будут оказывать им сопротивление. А у оккупантов нет "пятой передачи", которую они могут включить в определенный момент", - подытожил он.

Смотрите видео, в котором майор запаса ВСУ Алексей Гетьман оценил угрозу расширения войны на еще одну область Украины:

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что 400 оккупантов слегло в одном бою - армии КНДР и РФ бьют рекорды на Курщине. Из-за потерь и сильных боев в Курской области, вероятно, что врагу скоро понадобится переброска сил с других участков фронта.

Также ранее сообщалось, что Покровск без света, воды и газа, обстрелы усилились - стало известно, что происходит в городе. В Покровске нет такого места, которое не простреливалось бы артиллерией или дронами.

Как ранее сообщалось, оккупантам дали "фас" перейти Оскол - военный аналитик, майор запаса, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сказал, есть ли шансы. Украинские военные создали серьезные фортификационные сооружения, учитывая рельеф местности.

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Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман – украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

В качестве военного эксперта комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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война в Украине Днепропетровская область вторжение России Алексей Гетьман
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