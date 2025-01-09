Остановка транзита якобы стоила Словакии 500 млн евро потерянных транзитных сборов и 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

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Фицо рассказал о сделке с Путиным / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фицо договорился с Путиным о газе для Словакии

Премьер-министр выдвинул обвинения Украине в нанесении ущерба Словакии

Во время встречи в Москве премьер-министр Роберт Фицо с главой Кремля Владимиром Путиным обеспечил поставки газа РФ в Словакию заранее.

Как указал премьер, произошло это как раз перед тем, как Украина прекратила транзит газа, пишет Reuters.

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"Мне нужно было обеспечить по крайней мере газ для внутреннего потребления Словакии, что мы и сделали, даже без повышения цен на газ", - высказался политик.

Более детальной информации о поставках газа словацкий премьер не предоставил.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в том, что она нанесла ущерб его стране, не продлив соглашение о транзите российского газа, срок действия которого завершается в конце 2024 года.

Он также пригрозил прекращением поставок электроэнергии в Украину и сокращением помощи беженцам.

Газопроводы из РФ в Европу / Инфографика: Главред

Кроме того, Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в "саботаже финансовых интересов Словакии и ЕС" из-за отказа продлить транзит газа.

По информации оператора газотранспортной сети Словакии Eustream, после прекращения поставок через Украину Братислава продолжает получать газ через Венгрию, которая транспортирует его из России через "Турецкий поток".

В то же время Фицо заявил, что остановка транзита через Украину якобы стоила Словакии 500 млн евро потерянных транзитных сборов и 1 млрд евро из-за более высоких цен на газ.

Прекращение транзита российского газа в Европу - что известно

Как сообщал Главред, 1 декабря 2025 года Украина полностью прекратила транзит российского газа через свою территорию, что вызвало возмущение премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Он заявил, что такой шаг Украины заставит страны Европейского Союза страдать в будущем, тогда как Россия якобы избежит значительных последствий.

Президент Владимир Зеленский отметил, что в течение последних 25 лет объем транзита российского газа через Украину в Европу превышал 130 миллиардов кубометров в год. Теперь этот объем составляет ноль, что он назвал одним из самых больших поражений для РФ.

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что завершение транзита газа в Европу через Украину никоим образом не повлияет на газоснабжение для украинских граждан.

Больше заявлений Фицо:

Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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