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"Сократим поддержку": Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии

Виталий Кирсанов
2 января 2025, 20:34обновлено 2 января, 21:28
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Роберт Фицо признал, что после прекращения поставок российского газа через Украину угроз для словацких домохозяйств нет.
Фицо, беженцы
Фицо шантажирует сокращением помощи беженцам / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

О чем сказал Фицо:

  • Словакия теряет доходы от транзита газа
  • Словацкие власти встретятся с представителями Украины

Словакия может не только остановить экспорт электроэнергии в Украину, но и существенно сократить помощь украинским беженцам. Таким образом словацкая сторона намерена ответить на прекращение транзита российского газа через украинскую территорию. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает Dennik N.

Фицо признал, что после прекращения поставок российского газа через Украину угроз для словацких домохозяйств нет. Но, по словам премьера, его страна теряет доходы в размере полмиллиарда евро в год от транзита газа.

видео дня

Глава правительства Словакии подтвердил слухи в СМИ, что представители словацкого правительства встретятся с представителями Украины и Еврокомиссии во вторник, 7 января, чтобы обсудить остановку транзита. По его словам, Словакия захотела переговоров в Брюсселе, поскольку Украина "имела наглость" пожаловаться на рассмотрение Братиславой ответных мер.

После этого Фицо хочет созвать коалиционный совет и правительство.

"От имени Smer (правящей партии - ред.) я объявляю, что мы готовы вести переговоры и договориться в коалиции о прекращении поставок электроэнергии и значительном сокращении поддержки украинских граждан, находящихся на территории Словацкой Республики", - заявил Фицо.

Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика
Газопроводы из россии в Европу, газ, инфографика / Инфографика: Главред

Прекращение транзита российского газа - последние новости

Напомним, 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа, завершив пятилетний контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года. С 7 часов утра перестало действовать соглашение между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" относительно физических точек соединения газотранспортных систем двух стран.

Также министр энергетики Герман Галущенко заявил, что завершение транзита газа в Европу через Украину не повлияет на газоснабжение для граждан Украины. Он заверил, что государство обеспечит теплоснабжение, а газ и тепло будут поступать в дома каждого украинца.

Как сообщал Главред, остановка транзита газа из России вызвала возмущение у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В видеообращении он заявил, что этот шаг заставит страдать страны ЕС, в отличие от России.

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Контракт на транзит газа между Россией и Украиной

30 декабря 2019 года в результате трехсторонних переговоров Украина – Россия – Европейский Союз был подписан новый контракт на транзит газа с 1 января 2020 года на 5 лет с возможностью его пролонгации на 10 лет на аналогичных условиях.

Договоренность была достигнута еще 20 декабря, однако подписи были поставлены за сутки до прекращения прежнего контракта.

Минимальные гарантированные объемы прокачки - 65 млрд м куб. газа в первый год и по 40 млрд м куб. на следующие 4 года. При этом фактические объемы могут быть выше.

По словам исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, это первый случай в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати". Ранее закупки газа у Газпрома покрывались похожим, но невыгодным для Украины и выгодным для России, принципом "бери или плати"."

Газпром и Нафтогаз Украины также заключили безотзывное соглашение об урегулировании споров.

Минюст Украины и Газпром заключили безотзывное мировое соглашение, предусматривающее прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к Газпрому, основанных на решении Антимонопольного комитета Украины.

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