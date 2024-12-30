Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС и пригрозил "ответными мерами"

Скандальный словацкий премьер устроил нападки на Украину и президента Владимира Зеленского.

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Роберт Фицо обвиняет Украину в остановке транзита газа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

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Фицо устроил нападки на Украину и президента Зеленского

Премьер Словакии угрожает ответными мерами

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о том, что потери Евросоюза от остановки транзита российского газа через Украину могут составить 60-70 миллиардов евро в год.

В обращении к председателям Евросовета и Еврокомиссии Антониу Коште Урсуле фон дер Ляйен, скандальный словацкий премьер снова устроил нападки на Украину и президента Владимира Зеленского за решение отказаться от транзита российского газа, пишет Dennikn.

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Словацкий премьер утверждает, что при этом потери РФ будут якобы в два миллиарда евро, а Словакия потеряет 400 миллионов. Потери украинского бюджета на транзитных сборах он оценил в 800 миллионов. Расчёты, по его словам, были сделаны по его просьбе словацкой государственной энергетической компанией SPP.

В письме Фицо заявляет, что экономическая оценка решения Украины остановить транзит газа не обсуждалась Еврокомиссией со странами-членами. Президент Украины, написал словацкий премьер, не проводил открытые консультации по вопросу с властями ЕС или затронутыми государствами-членами.

Фицо также утверждает, что решение Украины о прекращении транзита "приведёт к ответным мерам".

Ранее в Минэнерго заявили о том, что имеются механизмы, как заменить импорт электроэнергии из Словакии. Министр Герман Галущенко выразил надежду, что власти Словакии не решатся на преращение поставок электроэнергии.

Как сообщал Главред, ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал Фицо после поездки в Москву. По мнению главы Украины, премьеру Словакии нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев.

Напомним, в МИД заявили о том, что бессмысленными угрозами отключить Украине покупаемую ею электроэнергию, а не получаемую в подарок, премьер-министр Словакии Роберт Фицо фактически становится на одну сторону с российским диктатором.

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Кто такой Роберт Фицо Роберт Фицо (словац. Роберт Фико; родился 15 сентября 1964 года, Топольчане, Чехословакия) — словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс-социальная демократия", пишет Википедия. В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых. Партия Фицо "Курс-социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95% голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.

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