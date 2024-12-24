"Ему выгодны теневые договоренности с Путиным": Зеленский раскритиковал Фицо

Президент Украины заявил, что премьеру Словакии безразличны смерти украинцев, его интересуют только деньги.

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Зеленский прокомментировал поезд Фицо к Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, facebook.com/robertficosk

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил премьера Словакии Роберта Фицо в том, что ему нужны только деньги и ему безразлична жизнь украинцев. Об этом Зеленский заявил в своем видеообращении.

Именно так президент прокомментировал информацию о поездке Фицо в Москву.

"На самом деле после нашего разговора в Брюсселе в присутствии всех лидеров Европы ничего не удивляет. Мы боремся ради жизни, Фицо борется ради денег, причем вряд ли ради денег для Словакии. Теневые договоренности с Путиным - это или торговля государственными интересами, или работа на собственный карман", - заявил Зеленский. видео дня

Президент отметил, что Украина предоставила предложение о возможной компенсации для словаков с учетом потерь от российского транзита. Также Украина предложила альтернативы по транзиту, однако Фицо это не заинтересовало.

"Мы дали ему предложение и по возможной компенсации для словаков - именно для словаков - потерь от российского транзита, и относительно альтернатив по транзиту - любого другого газа, не российского, на запрос Еврокомиссии. Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает. Всем странам Европы нужно работать вместе ради безопасности каждого народа", - добавил Зеленский.

Фицо в Москве - последние новости

Ранее в Литве и Чехии резко высказались о поездке Фицо в Москву. Встреча Роберта Фицо с Путиным вызвала критику со стороны президента Литвы и министра иностранных дел Чехии.

Как сообщал Главред, Зеленский отреагировал на встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным и сказал, что помощь Путину является аморальной. Он отметил, что Фицо и Путин не делали совместных заявлений и не отвечали на вопросы СМИ, поскольку "боятся реакции общественности".

Впоследствии в МИД разнесли Фицо после его встречи с Путиным в Москве. Действия Роберта Фицо направлены на то, чтобы помогать РФ и дальше сохранять зависимость Европы, говорят в МИД.

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