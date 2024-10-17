Зеленский отреагировал на слова Фицо, что вопрос Украины в НАТО "не будет бесплатным"

Главное:
- Фицо считает, что войну в Украине можно закончить в "сжатые сроки"
- Зеленский разговаривал с Фицо в Брюсселе "с глазу на глаз"
- Словакия саботировала помощь Украине вместе с Венгрией
Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова словацкого премьера Роберта Фицо, что приглашение Украины в НАТО "не будет бесплатным".
В разговоре с журналистами в Брюсселе, 17 октября, Зеленский рассказал, что общался с Фицо, однако отказался озвучивать детали.
На вопрос, как Зеленский относится к скепсису премьера относительно членства Украины в НАТО, президент ответил, что диалогом между словацким и украинским правительствами доволен.
Он отметил необходимость поддерживать "нормальные отношения" между странами.
"Его страна не в войне - слава богу, и я желаю его народу мира, чтобы они никогда не видели, что Путин может принести в их страну. Это хорошо, что он этого не чувствует. Но он должен поддерживать нас, иначе ему придется понять. Потому что Путин никогда не остановится, если его не остановить", - цитирует Европейская правда Зеленского.
Словакия и Украина - что сказал Фицо
Накануне премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил мнение, что завершение войны в Украине может состояться в очень сжатые сроки. Это произошло на фоне объявления Зеленским пунктов Плана победы.
Он также выразил ожидание, что Европейский Совет определит возможное время окончания войны, в частности учитывая то, что вопрос приглашения Украины в НАТО снова активно обсуждается. Фицо предположил, что это приглашение не будет "бесплатным".
Заметим, что с первых дней своего премьерства Роберт Фицо угрожал "тормозить" выделение военной помощи Украине. До его избрания страна активно помогала ВСУ технологиями и боеприпасами.
Новоназначенный правительственный глава свое "обещание" сдержал - после его прихода Братислава не только остановила передачу любой военной помощи, но и вместе с Венгрией начала саботировать помощь Украине от ЕС.
С тех пор заявления Фицо, в которых он призывал к миру любой ценой, приобрели новый оттенок - иногда оскорблениями в сторону Украины и граждан, которые поддерживают Украину. Например, премьер Словакии называл войну "замороженным конфликтом", постоянно утверждал, что Украине с имеющимися средствами не выиграть бои и не вернуть Крым.
Кто такой Роберт Фицо
Роберт Фицо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчаны, Чехословакия) - словацкий пророссийский политик, популист, член Национального совета Словацкой Республики. Четвертый раз занимает должность Премьер-министра Словакии, председатель левой политической партии "Курс - социальная демократия", пишет Википедия.
В своей предыдущей политической карьере Роберт Фицо был членом Коммунистической партии Чехословакии и Партии демократических левых.
Партия Фицо "Курс - социальная демократия" набрала больше всего голосов на парламентских выборах 2023 года с 22,95 % голосов и получила 42 места. Фицо пообещал полностью прекратить отправку военной помощи Украине в российско-украинской войне и начать мирные переговоры.
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