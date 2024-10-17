Ополченцы России зайдут в три области: генерал Маломуж сделал прогноз

Силы обороны Украины операцией в Курской области решили две задачи, сказал Николай Маломуж.

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Добровольцы РФ пойдут в три приграничных региона, но для этого нужно время - Маломуж / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот ЛСР

Украинская армия операцией в Курской области предотвратила планы оккупантов по Харьковщине и Сумщине. Добровольцы РДК и Легиона Свобода России не принимали участие в боях, однако они пойдут на Курщину, Брянщину и Белгородщину, когда российское общество поддержит борьбу с режимом Путина и примет их как оппозицию. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что операция Сил обороны в Курской области была обоснованной и помогла предотвратить российские действия в отношении двух регионов.

"Прежде всего мы декларируем, что провели спецоперацию ВСУ для формирования санитарной зоны, чтобы предотвратить возможные удары россиян по Сумщине. Ведь оперативные данные свидетельствовали о том, что РФ готовила удар по Харьковщине и Сумщине. Нейтрализация подобных активных действий России стала важным основанием для нас войти в Курскую область", - сказал Маломуж.

По его словам, добровольцы России неслучайно не были задействованы в Курской области.

Смотрите чат на Главреде с Николаем Маломужем:

"РДК и Легион Свобода России не могли осуществить такую операцию, поскольку у них нет соответствующих сил и средств. К тому же формирование буферной зоны является задачей именно ВСУ. РДК частично подключается к этим действиям, но не официально. На данный момент бойцы РДК готовятся к другим специальным задачам. Операция на Курщине была стратегического уровня, поэтому ее проводят ВСУ и другие подразделения нашего сектора безопасности. А РДК, как правило, используется разведкой для осуществления спецопераций военного, диверсионного и социально-политического характера", - объяснил Маломуж.

Куда пойдут добровольцы России

Также он акцентировал внимание на том, что российские ополченцы пойдут в Курскую, Белгородскую и Брянскую области тогда, когда общество в России примет их как оппозицию.

"Поэтому это подразделение готовится к другим операциям на территории Курщины, Белгородщины, Брянщины – туда они зайдут тогда, когда Россия будет чувствовать, что может проиграть, ведь тогда граждане РФ будут готовы принять РДК в качестве альтернативной российской силы, которая будет воевать с Путиным. Сегодня российское общество, даже представители приграничных регионов, не готовы реально поддержать оппозицию в ее борьбе с Путиным. Конечно, на фоне успеха нашей операции в Курской области они будут выглядеть не так мощно, но все равно подобные мероприятия будут готовиться для того, чтобы оттягивать войска, дезориентировать врага относительно наших планов, а также разбалансировать общественную жизнь РФ", - подчеркнул Николай Маломуж.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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