Погодные условия в Курской области стали препятствием для тяжелой техники и работы дронов как для украинской, так и для российской армии, говорится в материале BILD.
Эксперт издания Юлиан Репке отметил, что наблюдает жалобы на проливные дожди в пабликах кремлевских военкоров.
Болото и холода не позволяют бронетехнике двигаться по главным дорогам, потому военные передвигаются по проселочным путям, что значительно усложняет коммуникацию между подразделениями.
Кроме того, дроны не могут летать в дождь, сильный ветер и облачность.
Российские военкоры жалуются, что им приходится "корректировать" бои.
Курская область - последние новости
Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров.
Ранее Defense Express писал, что украинские военные начали в Курской области РФ вторую фазу операции. Россияне сконцентрировали значительные силы напротив Любимовки, которая расположена в 5 км от дороги из Коренева в Суджу, поскольку это логистический путь, который Украина использует для содержания своих подразделений.
16 сентября несмотря на заявления официальных пропагандистов Кремля о том, что под Курском российские войска держат ситуацию под контролем и "выбивают противника", местные власти объявили срочную эвакуацию сразу двух районов.
Напомним, чтобы "выбить" ВСУ из Курской области, страна-агрессор РФ собрала группировку численностью 40 тысяч человек. Однако российские оккупанты действуют нерационально на этом направлении, поэтому для вытеснения украинских воинов им нужно 80-100 тысяч человек, уверен генерал-лейтенант Игорь Романенко.
Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.
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