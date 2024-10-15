Военные из КНДР начали бегство с позиций в Брянской и Курской областях - СМИ

Привлечение военнослужащих из Северной Кореи в армии страны-агрессора России, похоже, не увенчалось успехом. Уже 18 военных из КНДР сбежали с позиций вблизи границы с Украиной в Брянской и Курской областях.
По данным источников в разведке "Суспільного", случаи побега зафиксировали в 7 километрах от украинской территории. Пока неизвестно, какие были мотивы у иностранных военных.
Российские оккупанты, в свою очередь, отправились на поиски северокорейских военнослужащих, но от высшего командования РФ информацию о побеге пытаются скрыть.
Заметим, что накануне сообщалось о создании так называемого "особого бурятского батальона" на базе 11-й ОДШБр РФ, в который привлекают граждан КНДР.
Сейчас идет процесс обеспечения батальона вооружением и боеприпасами, поэтому в дальнейшем его могут привлечь к выполнению боевых задач возле Суджи и Курска. Не исключено, что после этого случаев побега военных из КНДР станет больше.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.
В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.
Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.
Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
Привлечение военных КНДР в войну России против Украины
Напомним, аналитики ISW предупреждали, что в Украине воюют солдаты из Северной Кореи, часть из которых проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласно подробным докладам разведок, стало известно о фактическом включении КНДР в войну в Украине.
Ранее экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что КНДР может стать первой из стран, которая полноценно вступит в войну на стороне агрессора РФ. И это для Украины может создать дополнительные проблемы, ведь КНДР может ощутимо пополнить ряды российской армии, к тому же корейские солдаты привыкли беспрекословно выполнять любые приказы.
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