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Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий

Анна Косик
14 октября 2024, 14:07
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Российские оккупанты уже привлекли группы военных советников из Северной Кореи.
Вступление КНДР в войну против Украины: как может измениться ситуация на фронте - Дикий
Сейчас Кремль боится полноценно привлекать войска КНДР на фронте / коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот из видео

На фронте в Украине армия страны-агрессора России испытывает нехватку живой силы уже на протяжении нескольких месяцев. Поэтому Кремль всеми способами пытается привлечь в войско новобранцев, даже из других стран.

Появление корейцев на фронте прокомментировал в эфире телеканала FREEДОМ экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, пока не идет речь о привлечении именно корейских войск.

"Дело в том, что пока работают группы военных советников, которые обслуживают пусковые установки баллистических ракет, которые, собственно, передала Корея России. Но еще со времен холодной войны сложился такой определенный консенсус, который никто никогда публично не объявлял, но все придерживались, что участие именно военных советников, которые обслуживают какие-то сложные системы вооружения, не считается прямым вступлением страны в войну", - пояснил он.

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Однако, если России таки удастся привлечь корейские войска к боям непосредственно в составе пехотных групп, это можно будет считать, по словам Дикого, прямым вступлением КНДР в войну.

"То есть если на фронте появятся именно корейские солдаты, которые пойдут в атаку на наши позиции, это будет означать, что против нас уже воюет не одна страна. Официально - неважно, объявят они это или нет, но появление корейских солдат будет означать, что КНДР вступила в войну на стороне Российской Федерации, что против нас уже минимум две страны", - добавил военный.

Дикий не исключает, что КНДР может стать первой из стран, которая полноценно вступит в войну на стороне агрессора РФ. И это для Украины может создать дополнительные проблемы, ведь КНДР может ощутимо пополнить ряды российской армии, к тому же корейские солдаты привыкли беспрекословно выполнять любые приказы.

Однако такой сценарий может спровоцировать западных союзников Украины к резкому ответу, чего опасаются, скорее всего, в Кремле, поэтому пока КНДР воздерживается от прямого участия в войне.

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НАТО VS Ось зла / Инфографика: Главред

Кто такой Евгений Дикий?

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Помощь войсками КНДР агрессору России - что известно

Напомним, что аналитики ISW сообщали, что в Украине воюют солдаты из Северной Кореи, часть из которых проходит подготовку в России для возможного дальнейшего развертывания вместе с российскими войсками.

Накануне заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин также заявил, что отдельные военные специалисты из Северной Кореи давно уже проводят совместную работу с армией страны-агрессора РФ.

Ранее ветеран АТО Тарас Чмут предупредил, что Северная Корея может стать серьезным игроком в войне в Украине. По его словам, КНДР может помочь стране-агрессору РФ в большом мобилизационном ресурсе и не исключено, что военная помощь Северной Кореи сможет привести к прорыву врага на одном из участков фронта.

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