Первыми в плен будут попадать корейцы: куда РФ отправит бойцов из КНДР

РФ может использовать военных КНДР для охраны российской границы. Об этом заявил лейтенант, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Таким образом, российский диктатор Владимир Путин убережет своих оккупантов от попадания в плен и бросит вперед корейцев.
"История о подготовке врагом военных КНДР - это история о попытке в будущем поставить корейцев охранять границу РФ в подкрепление пограничникам и отдельным срочникам, поскольку (Россия - ред.) увидела на Курщине, что ФСБ, которому подчинены пограничники, а также срочники не способны воевать качественно. Условно, Путин хочет, чтобы в плен если что попадали корейцы Кима", - сказал Коваленко.видео дня
Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
Отправка корейских военных на фронт - последние новости
Ранее сообщалось, что Северная Корея могла отправить в РФ своих элитных военных. КНДР отправила в Россию своих военных из элитного подразделения, которые будут заниматься в РФ обучением оккупантов.
Напомним, ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил договор о стратегическом партнерстве, который подписали российский диктатор Владимир Путин и глава Северной Кореи Ким Чен Ын, и объяснил, в чем его суть.
Как сообщалось ранее, Северная Корея может помогать России в войне не только снарядами, но и отправить свои войска в Украину. Речь идет об отправке на помощь российским оккупантам строительных и инженерных подразделений армии КНДР. Об этом сообщила южнокорейская телекомпания TV Chosun.
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