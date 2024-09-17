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В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР

Юлия Закрепа
17 сентября 2024, 09:05
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Северная Корея продолжает оказывать помощь России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины.
В США паникуют из-за усиления военного сотрудничества РФ и КНДР
Россия и КНДР наращивают военное сотрудничество / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил об обеспокоенности расширением военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией

Отвечая на вопрос журналистов о недавнем визите секретаря Совета нацбезопасности России Сергея Шойгу в Пхеньян, Миллер заявил, что КНДР продолжает поддерживать РФ в войне против Украины, говорится в материале "Голоса Америки".

"Мы продолжаем быть невероятно обеспокоенными расширением отношений в сфере безопасности между Северной Кореей и Россией. В частности, из-за поддержки, которую Северная Корея продолжает оказывать России, чтобы преследовать ее незаконную войну против Украины, и перспективу помощи России со стороны Северной Кореи способами, которые дестабилизируют Корейский полуостров", - заявил Мэтью Миллер.

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Что такое Голос Америки?

Голос Америки - американская телерадиоорганизация со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), которая вещает на 47 языках, имея еженедельную аудиторию в 278 миллионов человек. В основном в эфир выходят новости, информационные и культурные программы. Некоторые иностранные слушатели считают, что "Голос Америки" является лучшим источником информации, тогда как другие считают ее формой пропаганды и рупором правительства США, пишет Википедия.

Отношения РФ и КНДР

Напомним, что режим Путина может получить больше оружия от КНДР. Согласно спутниковым снимкам, после первой поездки Шойгу зафиксирован рост торговли между РФ и КНДР. По информации Вашингтона и союзников, Пхеньян передал Москве миллионы артиллерийских снарядов.

Россия все чаще применяет ракеты КНДР по Украине. По словам экспертов, Россия возобновила удары этими ракетами после 5-месячной паузы. Более того, противник наращивает их использование. В ночь на 11 августа РФ выпустила очередную партию ракет КНДР из Воронежской области.

РФ бросила в бой новый ракетный комплекс Bulsae-4 из КНДР. Уточняется, что новая установка для оккупантов удовлетворяет растущие потребности. Российская армия вступила в войну в Украине в феврале 2022 года с, вероятно, несколькими сотнями противотанковых комплексов "Штурм" и "Корнет".

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