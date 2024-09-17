Британия не позволит Украине бить по целям в РФ без согласия США – The Times

Американские системы наведения являются решающими в вопросе нанесения ударов дальнобойным оружием по целям в РФ.

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Великобритания "не будет действовать в одиночку" в вопросе о ракетах большой дальности для Украины / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Keir Starmer

Великобритания не позволит Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия против целей в России без согласия Соединенных Штатов. Об этом пишет издание The Times со ссылкой на источники.

Президент Украины Зеленский призвал Великобританию и США преодолеть свой "страх" и проявить "решимость" в этом вопросе.

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Кроме того, 5 бывших министров обороны экс-премьер призвали главу британского правительства Кира Стармера действовать в одностороннем порядке. Они предупредили, что промедление лишь подбодрит российского диктатора Владимира Путина.

Однако, отмечает The Times, Великобритания "сама не будет действовать", поскольку американские системы наведения считаются решающими для того, чтобы ракеты Storm Shadow попадали в цель.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеритики / Инфографика Главреда

В то же время власти Британии считают, что США, скорее всего, дадут "зеленый свет" на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, хотя в администрации президента Байдена существуют разногласия.

Удары вглубь России западным оружием

По данным Bloomberg, американское и британское правительства обсуждают разрешение Украине наносить удары большой дальности по российской территории. Речь идет об использовании британских крылатых ракет с навигационными данными США. Этот вопрос был частью разговоров, состоявшихся в последние несколько дней с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Лондоне и Киеве.

Партнеры Украины хотят понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем разрешить использовать свое оружие для ударов по территории РФ. Во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми оказывали давление на президента Владимира Зеленского и его команду. По данным Bloomberg, Блинкен и Ламми хотели, чтобы Зеленский дал долгосрочный план на следующий год.

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября. Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

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