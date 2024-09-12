США хотят от Украины стратегию войны на год, прежде чем разрешить бить по РФ — Bloomberg

Партнеры хотят получить от Киева детализацию стратегии ударов по России перед тем, как дать соответствующее разрешение.

https://glavred.info/ukraine/ssha-hotyat-ot-ukrainy-strategiyu-voyny-na-god-prezhde-chem-razreshit-bit-po-rf-bloomberg-10596362.html Ссылка скопирована

По данным СМИ, Блинкен и Ламми хотели, чтобы Зеленский дал долгосрочный план на следующий год / Коллаж: Главред, фото: ОП, x.com/SecBlinken

Партнеры Украины хотят понять, чего стремится достичь Киев, прежде чем разрешить использовать свое оружие для ударов по территории РФ.

Как пишет Bloomberg, во время визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми оказывали давление на президента Владимира Зеленского и его команду.

По данным издания, Блинкен и Ламми хотели, чтобы Зеленский дал долгосрочный план на следующий год.

видео дня

Источники Bloomberg сообщают, что на этой неделе изменений в ограничениях использования оружия не ожидается. Вместе с тем, премьер Британии Кир Стармер проведет в Вашингтоне встречу с президентом Джо Байденом, в ходе которой будет обсуждаться данный вопрос.

Зеленский ранее заявлял, что во время встречи с Байденом в текущем месяце на Генеральной Ассамблее ООН будет призывать к смягчению ограничений на поставки вооружений.

Удары вглубь России западным оружием

США долгое время не предоставляли разрешения применять свои ракеты для ударов вглубь РФ, а после вторжения оккупационной армии в Харьковскую область, позволили бить только в приграничной зоне на глубину не более 100 километров.

Группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября.

Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

Репортер издания Axios Джулигрейс Бруфке сообщала, что США намерены 11 сентября через госсекретаря Энтони Блинкена объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в том числе ракетами ATACMS. Журналистка сослалась на разговор с конгрессменом, главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом, который обсуждал это с самим Блинкеном. Маккол сказал, что такое заявление Блинкен сделает во время визита в Киев 11 сентября.

Ранее сам Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил во время пресс-конференции в Киеве в среду, 11 сентября, что президент США Джо Байден уже в эту пятницу, 13 сентября, обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред