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ВСУ использовали практически все запасы ракет ATACMS - CNN

Анна Ярославская
11 сентября 2024, 08:44
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У США ограниченный запас ракетных комплексов, который они могут предоставить Украине без ущерба для собственной военной готовности.
ВСУ, ATACMS
США передали ракеты, но не разрешили применять их для ударов вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

США передали Украине "несколько сотен" ракетных комплексов ATACMS, Киев использовал уже большинство из них. Об этом пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, который попросил сохранить анонимность.

По словам собеседника издания, у США ограниченный запас ракетных комплексов, который они могут предоставить Украине без ущерба для собственной военной готовности, а использование этого оружия для нанесения ударов в глубине России истощило бы украинские запасы ATACMS, которые можно было бы использовать для других частей военной кампании, например, в Крыму.

Однако источник CNN сообщил, что, по словам украинцев, в пределах досягаемости ракетного комплекса, есть объекты по производству оружия, которые могут быть достойными военными целями.

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Как известно, несколько месяцев официальный Киев обращается к партнерам в Европе и США с просьбой разрешить использовать западные ракеты для ударов по военным объектам на территории России.

США долгое время не предоставляли разрешения применять свои ракеты для ударов вглубь РФ, а после вторжения оккупационной армии в Харьковскую область, позволили бить только в приграничной зоне на глубину не более 100 километров.

Как пишет CNN, группа ключевых республиканцев в Палате представителей Конгресса США обратилась к президенту Джо Байдену с призывом отменить ограничения на использование американского оружия для ударов в глубину РФ. Это письмо было отправлено накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября.

Республиканские законодатели утверждают, что "беспокойство администрации по эскалации последовательно опровергаются с первого дня войны".

"Ни использование Украиной предоставленного США оружия в России, ни ее военное вторжение в Курскую область России - первая иностранная оккупация российской территории со времен Второй мировой войны - не вызвали ответной эскалации со стороны России", - говорится в письме.

Подписанты утверждают, что "на российской территории остаются многочисленные другие легитимные военные цели в зоне досягаемости". В частности, по оценкам Института изучения войны, за исключением аэродромов, существует более 200 легитимных военных целей в пределах досягаемости предоставленного США оружия, включая военные базы, логистические узлы, топливные склады, склады боеприпасов и системы командования и управления.

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Основные характеристики ATACMS / Инфографика Главреда

Законодатели также утверждают, что ограничения "препятствуют способности Украины победить в агрессивной войне России и предоставляют кремлевским войскам убежище, из которого они могут безнаказанно нападать на Украину".

"Давно пора, чтобы администрация изменила курс и сняла ограничения на использование Украиной предоставленного США оружия против законных военных целей в России", - говорится в письме.

CNN также приводит словам американского чиновника, который со ссылкой на американскую разведку отмечает, что более 90% российских самолетов, которые запускают планерные бомбы и ракеты по Украине, базируются на аэродромах, расположенных минимум в 300 км от подконтрольной Украине территории. Это якобы не позволит поражать их системами ATACMS, которые не работают на более дальнее расстояние.

Разрешение наносить удары вглубь России - последние новости

США намерены в среду, 11 сентября, через госсекретаря Энтони Блинкена объявить о разрешении Украине наносить удары вглубь России, в том числе ракетами ATACMS. Об этом в соцсети Х (бывший Twitter) поделилась репортер издания Axios Джулигрейс Бруфке. Журналистка сослалась на разговор с конгрессменом, главой Комитета по иностранным делам Майклом Макколом, который обсуждал это с самим Блинкеном. Маккол сказал, что такое заявление Блинкен сделает во время визита в Киев 11 сентября.

Ранее сам Блинкен заявлял, что президент США Джо Байден не исключает, что Украине разрешат использовать предоставленное дальнобойное оружие для ударов по целям вглубь России.

Военный эксперт Алексей Гетьман заявил, что удары ракетами ATACMS по РФ окажут существенное влияние на ход войны, ведь необходимо уничтожать не только военные объекты, но и заводы, где производится оружие. Он надеется, что партнеры Украины предоставят разрешение на использование западного оружия, что усложнит производство российских ракет и боеприпасов.

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