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У Путина запустили новый опасный шаг против Украины: в ISW раскрыли детали

Андрей Ганчук
7 сентября 2024, 08:42
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Агрессор Россия пытается нарастить свои военные возможности, а Запад все еще не разрешает Украине наносить удары иностранным оружием по территории врага.

ATACMS, Байден
Пока у Байдена не разрешают бить по России ATACMS, Кремль покупает дальнобойные ракеты у своих "партнеров" - ISW / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Белый дом

Россия активно работает над тем, чтобы нарастить свои военные возможности для дальнобойных ударов по Украине. Кремль все активнее закупает баллистические ракеты у Ирана и Северной Кореи, а также наращивает производство отечественного вооружения. А Запада по-прежнему не разрешает ВСУ бить по российским оккупантам вглубь их территории. Об этом заявили аналитики американского Института изучения войны.

В сводке ISW привели заявления главы Пентагона о том, что ни одно оружие не изменит правила игры в войне для Украины. Также, по его мнению, этому не поспособствует и снятие эмбарго на удары западным оружием по РФ.

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"Остин прав, что ни одна отдельная система оружия не изменит ход войны, но его комментарии игнорируют то, как системы вооружения и сопутствующие правила ведения оружия действительно влияют на украинский потенциал, и что изменения в потенциале могут изменить ход войн. Военная помощь Запада остается решающей" для способности Украины защищаться, и заявление Остина игнорирует требования Украины по нанесению ударов на большие расстояния, необходимые для срыва российских тыловых зон", - утверждают аналитики.

Более 85% военных объектов РФ в зоне досягаемости ATACMS

Примечательно, аналитики ISW ранее указывали, что как минимум 209 из 245 военных объектов России находятся в зоне действия американских ATACMS. РСЗО HIMARS, которыми можно бить по российскому государству, туда не достают.

Кроме того, отмечают специалисты, Остин говорил, что у Украины есть свои ракеты, чтобы поражать цели в России на дальности даже выше радиуса Storm Shadow. Но он в своем заявлении он не учел, что таких ракет у ВСУ мало, а атакуются вражеские объекты преимущественно беспилотниками, которые не наносят такой урон, как ракеты.

"Украина начала производить и успешно размещать высокоточное оружие большой дальности с полезной нагрузкой, подобной западным ракетам большой дальности, но пока не хватает такого количества систем отечественного производства, чтобы серьезно угрожать российским военным объектам в России в масштабе", - сказали аналитики.

В целом, американские специалисты добавили, что сейчас Украина обладает ограниченными возможностями в плане дальнобойных ударов по России. И Запад искусственно подавляет потенциал украинских войск работать на большом расстоянии.

"ISW подробно оценила, что удары на большие расстояния по российским военным объектам в России ухудшат способность России использовать убежище в РФ для наступательных операций в Украине и создадут значительное оперативное давление на развертывание российской противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), материально-техническое обеспечение, командование и контроль (C2) и средства военной поддержки", - подчеркивается в Институте изучения войны.

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Кратко об ATACMS / Інфографіка: Главред

Удары Украины по России – главные новости на тему:

Российские оккупанты в мае провели повторное вторжение на север Харьковской области. После этого США разрешили Силам обороны Украины бить своим оружием по россиянам в приграничье. Впрочем, удары ракетами ATACMS в глубину территории РФ остались под запретом.

Позиция Штатов по вопросу ударов вглубь России зависит от ситуации на поле боя, сказал конгрессмен от демократов Джимми Панета. По его словам, нужно работать над тем, чтобы россияне не могли наносить удары по Украине со своей территории.

В конце августа стало известно, что Украина объявила о передаче Байдену целей для атак территории РФ ракетами ATACMS. В Вашингтон приезжала делегация из Киева на переговоры. Однако пока сторонам не удалось договориться о решении вопроса.

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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