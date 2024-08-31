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Удары ATACMS по России: Украина объявила о передаче Байдену целей для атак

Андрей Ганчук
31 августа 2024, 16:31
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Одна из проблем – цели Украины на территории агрессора России находятся вне зоны досягаемости ракет ATACMS, считают в Министерстве обороны США.
Байден, ATACMS
Администрация Байдена рассматривает запрос Киева касаемо ударов ATACMS по России - CNN / Defense.gov/Arkansas Army National Guard

Украина передала администрации президента США Джо Байдена информацию о целях, которые хотела бы поразить на территории России ракетами ATACMS. Вашингтон все еще рассматривает запрос Киева. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

Как сообщает CNN, украинское государство передало Штатам список целей, которые ВСУ хотели бы поразить на территории РФ.

"Мы объяснили, какой потенциал нам нужен, чтобы защитить граждан от российского террора, который вызывают нам россияне, поэтому я надеюсь, что нас услышали", - говорит Умеров.

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Впрочем, как полагают журналисты, пока США вряд ли отменят запрет на применение ATACMS по территории России.

"Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США по безопасности, чтобы защитить себя от трансграничных атак, другими словами, для противодействия огню. Но что касается дальних ударов, глубоких ударов по России, наша политика не изменилась", - объяснил ситуацию пресс-секретарь Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер.

Штаты не могут дать Украине большую партию ATACMS

Как пишет CNN, Силы обороны обладают небольшим количеством американских дальнобойных ракет. Причем американцы говорят, что Киеву не стоит рассчитывать на новые масштабные поставки, поскольку в США мало таких ракет, а на производство новых уходит длительное время.

ATACMS не достанут до всех целей

Кроме того, в Пентагоне акцентировали внимание на том, что большинство нужных Украине целей в РФ – вне зоны досягаемости ATACMS. Ведь россияне переместили свои самолеты на аэродромы, которые расположены вдали границы.

Однако министр обороны Украины с такими утверждениями не согласен.

"Мы показываем, что аэродромы, которые они используют для ударов по нашим городам, находятся в зоне действия глубоких ударов", - подчеркнул Рустем Умеров.

Удары Украины по территории России – главные новости по теме:

В мае, когда войска РФ повторно вторглись на север Харьковской области, США разрешили Украине использовать свое оружие в приграничье. Однако Вашингтон не решился позволить ВСУ применять дальнобойные ракеты ATACMS вглубь российской территории.

Политика Штатов по вопросу ударов вглубь РФ зависит от ситуации на поле боя, отметил конгрессмен от Демократической партии Джимми Панетта. По словам законодателя, важно, чтобы у россиян не было возможности наносить удары по Украине с территории России.

Украина должна получить возможность бить по местам базирования военной авиации РФ, сказал президент Владимир Зеленский. Так он прокомментировал удар по жилому дому в Харькове, в результате которого пострадали и погибли люди.

"Это абсолютно справедливая потребность. И нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - подчеркнул Зеленский.

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Кратко о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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новости США Пентагон Джо Байден война России и Украины ATACMS Рустем Умеров
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