Дальнобойные удары ВСУ по территории России: в США назвали главное условие

Нельзя позволить России действовать с тыла и наносить оттуда удары по территории Украины, сказал журналистам конгрессмен-демократ Джимми Панетта.

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США меняют свою политику по ситуации с дальнобойными ударами по территории России - конгрессмен / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Политика Соединенных Штатов по вопросу снятия ограничений для ВСУ на дальность ударов по территории страны-оккупанта России зависит от ситуации на поле боя. Важно не давать оккупантам наносить удары по Украине с позиций за российской границей. Об этом заявил конгрессмен от Демократической партии Джимми Панетта.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что в Штатах понимают, "насколько важно не давать России возможности спрятать свое оружие (которое бьют по Украине) за российской границей". И политика Вашингтона касательно этого вопроса уже меняется.

"Мы начинаем видеть изменения в этой политике, которые базируются на понимании того, как Россия действует с тыла. Мы должны убедиться, что они не могут прятаться за линией фронта. Если они собираются совершать эти атаки — будь то артиллерия, или КАБами, или то ракетами, то наносить воздушные атаки, то мы должны играть в обороне, а также частично переходить в наступление и проникать вглубь российской линии фронта", - сказал политик.

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Кратко о российских КАБах / Инфографика: Главред

По его мнению, дополнительная мобилизация в ВСУ и помощь в размере 60 миллиардов долларов приведет к изменениям на линии фронта.

"Вы были свидетелями этого во время операции в России. Поэтому, я считаю, важно не давать России возможностей для ее постоянных нападений на Украину. Поэтому, в основном, как и в любом конфликте, вы видите смену стратегий, смену разрешений и вооружений .И я думаю, что это будет продолжаться, чтобы добиться того, что мы дойдем до момента, когда условия на поле боя позволят реализовать мирный план", - подчеркнул Джимми Панетта.

Удары Украины по территории России оружием Запада – главные новости:

В конце мая на фоне открытия оккупантами нового фронта на севере Харьковской области США приняли решение разрешить ВСУ наносить удары из РСЗО HIMARS по территории России в приграничье. Впрочем, дальнобойные ракеты ATACMS по РФ применять нельзя.

Позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что Штаты разрешили бить по России американским оружием. Журналисты газеты Wall Street Journal написали, что кроме HIMARS Украине разрешено применять и другие артиллерийские установки.

Что известно о HIMARS HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки. Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

Позже у Байдена уточнили, что Украина может применять американское оружие не только в Харьковской области, но и на всем приграничье. ВСУ имеют право наносить ответные удары по РФ.

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